Neuer Neuzugang in Graz: Sturm holt Nelson Weiper aus MainzBericht

– Foto: Sturm Graz

Geschäftsführer Sport Michael Parensen: „Mit Nelson Weiper konnten wir unsere Wunschlösung für den Angriff nach Graz holen. Mit seiner Körpergröße, Physis und Präsenz im Strafraum erfüllt er das von uns gesuchte Profil optimal. Mit dieser Leihe erhöhen wir unsere Qualität im Angriff und können ein tolles Gesamtpaket aus Erfahrung in einer Top5-Liga, Torjägerqualität und Entwicklungsfähigkeit verpflichten. Wir freuen uns sehr, dass sich Nelson für den SK Sturm entschieden hat und darauf, ihn in unserem Trikot zu sehen."

Nelson Weiper: „Sturm Graz ist ein österreichischer Topverein, kämpft auch heuer wieder um eine europäische Ligaphase und hat einen hervorragenden Ruf als Plattform für junge Stürmer. Diese Argumente sowie die sehr guten Gespräche mit Michael Parensen und den sportlich Verantwortlichen in Graz haben mich schnell überzeugt, dass dieser Schritt für die kommende Saison genau der richtige für mich ist. Ich freue mich darauf, sofort loszulegen und dem Team dabei zu helfen, die gesteckten Ziele zu erreichen."



Schön, dass du wieder da bist, Benji!