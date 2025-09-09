Neuer Nationalspieler des TSV 1860 München macht Glöckner stolz

Ein Löwe mit dem Adler auf der Brust: Gegen die Schweiz debütierte 1860-Innenverteidiger Sean Dulic im Trikot der Nationalmannschaft und erntete Lob.

München – Die Löwen haben nach den Abgängen der U-Nationalspieler Erion Avdija (SpVgg Unterhaching) und Lukas Reich (SpVgg Greuther Fürth) wieder einen Nationalspieler. Sean Dulic, erstmals für die U20 des DFB nominiert, lief beim 5:1-Sieg gegen die Schweiz direkt in der Startelf auf. Für seinen abgeklärten Auftritt in der Innenverteidigung erhielt das Eigengewächs des TSV 1860 München viel Lob.

Auch Patrick Glöckner freut sich für das NLZ-Talent, das er bei seinem Einstand im Januar direkt in die Stammelf befördert hatte. „Sean ist ein überragender Kicker, der sich das absolut verdient hat“, so der 1860-Coach am Samstag in Illertissen.

Patrick Glöckner über 1860-Talent Sean Dulic.

Dulic ist unter Glöckner auch in dieser Saison gesetzt. In der 3. Liga absolvierte der 20-Jährige alle Minuten – trotz namhafter und Drittliga-erprobter Konkurrenten wie Raphael Schifferl und Max Reinthaler. Im Mai wurde sein Vertrag vorzeitig verlängert.

Sein neues Arbeitspapier läuft bis 2028 und mit einem Marktwert von 500.000 Euro (Quelle: transfermarkt.de) gehört er hinter den Neuzugängen Manuel Pfeifer (800.000 Euro), Marvin Rittmüller (750.000 Euro) und Kevin Volland (700.000 Euro) zu den wertvollsten Spielern des TSV 1860. „Er bringt alles mit, was ein Verteidiger im modernen Profifußball braucht“, sagt Glöckner über das Löwen-Juwel.

Sean Dulic winkt zweites Spiel als Nationalspieler beim DFB

Sieht DFB-Coach Hannes Wolf (am Freitag erkrankt) vermutlich genauso. Auch an diesem Dienstag, beim zweiten Test gegen Italien (18.30 Uhr in Reutlingen/Youtube-Livestream) wird Dulic in der Startelf erwartet. Für 1860 geht es indes erst am Sonntagabend in der 3. Liga weiter: Nach dem Pokalsieg gegen Illertissen kommt der TSV Havelse ins Grünwalder Stadion (Anpfiff 19:30 Uhr). (ulk/btfm)