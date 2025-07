Neuer Name, neue Ziele: Türkgücü Aalen geht an den Start

Ab dem heutigen 1. Juli 2025 läuft die Fußballabteilung des FSC Heidenheim unter dem neuen Namen Türkgücü Aalen auf. Die Gründung des neuen Vereins ist in vollem Gange – auch erste Sponsoren sind bereits an Bord.

Die Entscheidung zur Umbenennung sei bewusst und mit Weitblick getroffen worden. „Unsere Mannschaft setzt sich schon länger aus Spielern aus Heidenheim und Aalen zusammen und spielt in Aalen“, betont Deininger. „Unter dem Namen ‚FSC Heidenheim‘ war es zunehmend schwierig, passende Sponsoren und neue Spieler in der Region zu erreichen.“

Positive Signale aus der Region

Die Umbenennung ist Teil einer umfassenden Neuausrichtung. Schon im Vorfeld der öffentlichen Bekanntgabe sei der Schritt auf viel Zustimmung gestoßen. „Wir haben viel positiven Zuspruch erhalten, und auch erste Sponsoren haben ihre Unterstützung zugesagt“, berichtet Deininger. Die neue Ausrichtung sei nicht nur ein symbolischer Akt, sondern vor allem eine Investition in die Zukunft. „Dieser Schritt ist für uns sehr wichtig, um das langfristige Bestehen und Wachstum des Vereins zu sichern.“

Zunächst wird Türkgücü Aalen in der Kreisliga B Ostwürttemberg an den Start gehen – organisatorisch aber weiterhin unter dem Dach des FSC Heidenheim. Die vollständige rechtliche Trennung und Vereinsgründung ist jedoch bereits in Planung. „Die nötige Satzungsänderung wurde beschlossen, ein Notartermin ist in Vorbereitung“, so Deininger.

Der FSC Heidenheim bleibt bestehen

Während sich die Fußballer also neu aufstellen, wird der FSC Heidenheim in veränderter Form fortbestehen. Der Verein soll sich künftig stärker auf die Leichtathletik konzentrieren – speziell auf Laufdisziplinen. „Wir wollen dort auch an Wettkämpfen teilnehmen“, sagt Deininger zur sportlichen Neuausrichtung. Damit verbunden ist auch eine weitere Perspektive: „Zusätzlich wollen wir perspektivisch im Bereich Futsal aktiv sein.“

Zwar existiert noch keine feste Mannschaft, doch der Wille zur Teilnahme an Wettbewerben ist deutlich formuliert: „Wenn es wieder Events, Turniere oder Maßnahmen vom WFV gibt, werden wir dort auf jeden Fall mit dabei sein.“

Klarer Blick nach vorne

Der geplante Neustart mit Türkgücü Aalen markiert für die Verantwortlichen und Spieler nicht nur eine Namensänderung, sondern einen fundamentalen Schritt hin zu mehr Sichtbarkeit, Identifikation und Zukunftsfähigkeit. Mit dem neuen Vereinsnamen, ersten Zusagen von Sponsoren und einer klaren Vision soll langfristig Fuß gefasst werden. „Wir freuen uns sehr auf die neue Saison“, fasst Finn Deininger abschließend zusammen – und lässt keinen Zweifel daran, dass Türkgücü Aalen mehr ist als nur ein neuer Name.