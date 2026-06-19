Neuer Nachwuchsboss: Patrick Schönfeld wird in Ingolstadt befördert

Patrick Schönfeld ist ab sofort neuer NLZ-Chef in Ingolstadt. – Foto: Jürgen Meyer

Neue Aufgabe und gleichzeitig Beförderung für Patrick Schönfeld beim FC Ingolstadt 04: Der gebürtige Franke aus Nürnberg übernimmt ab sofort Leiter des Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) bei den Schanzern. Der Ex-Profi war vor zwei Jahren im Sommer 2024 nach Ingolstadt gekommen, übernahm das Traineramt in der U21 als Nachfolger von Thomas Karg und führte die Jung-Schanzer in seiner Premierensaison auf einen starken dritten Tabellenplatz in der Bayernliga Nord. Im Herbst 2025 nahm der FCI personelle Veränderungen bei der Profimannschaft vor, weshalb Schönfeld als Co-Trainer an die Seite von Cheftrainerin Sabrina Wittmann rückte.

Ingolstadts Präsident Peter Jackwerth: "Patrick Schönfeld hat in den vergangenen Jahren in unterschiedlichen Trainerpositionen bei unserem Klub gezeigt, dass er neben seinem hohen sportlichen Fachwissen auch über die für diese Position notwendigen Führungsqualitäten verfügt. Zudem ist er bereits bestens mit unserem Nachwuchsleistungszentrum und den Strukturen vertraut. Vor diesem Hintergrund sind wir überzeugt, dass wir mit Patrick auf der Position des Leiters Kontinuität schaffen können und er gleichermaßen in seiner neuen Aufgabe die Entwicklung unseres NLZs entscheidend vorantreiben wird. Dieses stellt mit der Förderung und Ausbildung eigener Talente einen zentralen Baustein für die sportliche Ausrichtung des FC Ingolstadt 04 dar."

Patrick Schönfeld selbst sagt zu seiner neuen Herausforderung: "Ich bin dankbar für die Möglichkeit, ab sofort diese reizvolle Aufgabe übernehmen und auf dem bestehenden Fundament nachhaltig sowie langfristig etwas aufbauen zu dürfen. Die neue Verantwortung gehe ich mit einer klaren Idee sowie großer Begeisterung an und freue mich auf die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten. Mein Ziel ist es, unseren Spielern, Trainern und Mitarbeitern ein Umfeld zu bieten, das optimale Bedingungen für sportliche Entwicklung, aber auch Raum für individuelle Förderung schafft. Dadurch sollen sich unsere Talente gezielt und bestmöglich weiterentwickeln können."