Neuer Mut im Abstiegskampf?

Nach dem Auswärtserfolg in Drakenburg will der SV Heiligenfelde nachlegen. Doch beim stabilen FC Sulingen wartet im Nachholspiel des 16. Spieltags eine anspruchsvolle Prüfung.
Der SV Heiligenfelde hat im Abstiegskampf ein Lebenszeichen gesendet. Mit dem 1:0-Erfolg beim TuS Drakenburg gelang zuletzt ein wichtiger Auswärtssieg, der die Ausgangslage im Tabellenkeller zumindest leicht verbesserte. Nun steht im Nachholspiel des 16. Spieltags die nächste Herausforderung an: Auswärts beim FC Sulingen, der im gesicherten Mittelfeld rangiert.
Trainer Pascal Witt erwartet eine schwierige Aufgabe: „Jetzt geht es gegen Sulingen. Das wird eine spannende und schwere Aufgabe. Eine top eingestellte Mannschaft mit hoher Qualität und wenig Schwankungen. Unsere Personaldecke bleibt dünn, aber wir haben gezeigt, dass wir damit umgehen können. Warum also nicht auch in Sulingen etwas mitnehmen.“
Die Gastgeber gehen ihrerseits mit Rückenwind in die Partie. Der FC Sulingen setzte sich zuletzt mit 2:1 beim TV Neuenkirchen durch und unterstrich damit seine stabile Form in dieser Saison. Mit 32 Punkten rangiert das Team im Tabellenmittelfeld und kann ohne unmittelbaren Druck aufspielen.
Für Heiligenfelde bleibt die Situation dagegen angespannt. Mit 14 Punkten steht die Mannschaft weiterhin auf einem Abstiegsplatz, jeder Punktgewinn ist von zentraler Bedeutung. Der jüngste Erfolg in Drakenburg könnte jedoch als Mutmacher dienen.
Ob es dem Außenseiter gelingt, beim favorisierten FC Sulingen nachzulegen, wird sich am Mittwochabend zeigen. Anstoß ist um 19:30 Uhr.