Neuer Mut im Abstiegskampf? SV Heiligenfelde reist nach dem Sieg in Drakenburg zum FC Sulingen – die nächste schwere Aufgabe wartet von red · Heute, 19:51 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sascha Drenth

Nach dem Auswärtserfolg in Drakenburg will der SV Heiligenfelde nachlegen. Doch beim stabilen FC Sulingen wartet im Nachholspiel des 16. Spieltags eine anspruchsvolle Prüfung.

Der SV Heiligenfelde hat im Abstiegskampf ein Lebenszeichen gesendet. Mit dem 1:0-Erfolg beim TuS Drakenburg gelang zuletzt ein wichtiger Auswärtssieg, der die Ausgangslage im Tabellenkeller zumindest leicht verbesserte. Nun steht im Nachholspiel des 16. Spieltags die nächste Herausforderung an: Auswärts beim FC Sulingen, der im gesicherten Mittelfeld rangiert. Trainer Pascal Witt erwartet eine schwierige Aufgabe: „Jetzt geht es gegen Sulingen. Das wird eine spannende und schwere Aufgabe. Eine top eingestellte Mannschaft mit hoher Qualität und wenig Schwankungen. Unsere Personaldecke bleibt dünn, aber wir haben gezeigt, dass wir damit umgehen können. Warum also nicht auch in Sulingen etwas mitnehmen.“