Symbolbild HSC BW Schwalbe Tündern – Foto: Reinhard Rehkamp

Neuer Mühlenfeld will gegen Tündern Siegesserie fortsetzen Nach drei Erfolgen in Serie peilt der TSV Mühlenfeld gegen HSC BW Schwalbe Tündern den nächsten Schritt weg von der Abstiegszone an. Verlinkte Inhalte Landesliga Hannover BW Tündern Mühlenfeld Rik Balk Mario Pohl

Am 15. Spieltag der Landesliga Hannover empfängt der TSV Mühlenfeld am Sonntag den HSC BW Schwalbe Tündern. Die Gastgeber gehen mit Rückenwind ins Heimspiel, nachdem sie sich mit drei Siegen in Folge etwas Luft im Tabellenkeller verschafft haben.

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr TSV Mühlenfeld Mühlenfeld HSC BW Schwalbe Tündern BW Tündern 15:00 PUSH Der TSV steht derzeit auf Platz zehn, während Tündern mit Rang 15 um den Anschluss kämpft. Nach der 2:5-Niederlage beim TSV Godshorn benötigen die Gäste dringend Punkte, um nicht weiter in der Tabelle abzurutschen.

Mühlenfelds Trainer Mario Pohl sieht seine Mannschaft gut vorbereitet: „Wir wollen unbedingt nachlegen, um Abstand nach unten zu bekommen und unsere Serie halten.“ Besonders die zuletzt gezeigten Leistungen stimmen ihn zuversichtlich. „Die Jungs setzen unsere Vorgaben momentan sehr gut um und gehen jeden Gegner gleich an. In der Liga ist alles möglich und wir sind für Sonntag auch gut vorbereitet.“ Personell kann Pohl fast aus dem Vollen schöpfen, denn „die Urlauber sind zurück, es fehlen nur die Langzeitverletzten“. Auch die Stimmung innerhalb der Mannschaft stimmt den Trainer optimistisch. „Wir haben eine gute Stimmung im Team und werden alles dafür tun, um weiter erfolgreich zu bleiben“, betont Pohl. Nach dem 4:3-Erfolg beim TSV Krähenwinkel/Kaltenweide geht seine Elf mit breiter Brust in das Heimspiel.