Neuer Modus für Rheinberger Stadtmeisterschaft

Der Rheinberger Sommer-Stadtmeister 2025 am Fußball wird nicht wie im vergangenen Jahr an drei Tagen, sondern während eines Tagesturniers ausgespielt. Das gab Henrik Lerch vom ausrichtenden SV Budberg auf Nachfrage bekannt. Die fünf Mannschaften treffen sich demnach am Samstag, 26. Juli, auf der Anlage des Landesligisten, um den neuen Titelträger auszuspielen.

„Die Erfahrung der vergangenen Jahre hat gezeigt, dass bei einem Wochen-Turnier nicht viel los, also das Zuschauerinteresse eher gering ist. Wir haben uns im Vorstand beraten und die anderen Vereine mit unserem Vorschlag angeschrieben. Alle waren einverstanden mit dem Modus“, meinte Lerch, der Sportliche Leiter des SVB, weiter. Demnach wird am 26. Juli auf einem Großfeld im Modus Jeder-gegen-Jeden gespielt. Eine Partie dauert 30 Minuten. Los geht’s um 13 Uhr, die letzte Begegnung soll gegen 19 Uhr angepfiffen werden. Der Ausrichter plant, mit einer gemischten Mannschaft aus Landesliga- sowie A-Liga-Spielern anzutreten.

„Wir können uns sehr gut mit einem Tagesturnier anfreunden, weil’s besser in die Vorbereitung passt“, so Karsten Jahn, der Sportliche Leiter des SV Millingen. Am 26. Juli gehören noch Concordia Rheinberg, der TuS Borth und SV Orsoy dem Teilnehmerfeld an.