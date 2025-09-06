Neuer Mitfavorit in der Kreisliga A

Odenwaldkreis. Der Favoritenkreis in der Kreisliga A hat Zuwachs erhalten: Die SG Nieder-Kainsbach ist wieder im Spitzenfeld angekommen. Punktgleich mit dem VfL Michelstadt jagen sie gemeinsam die beiden Spitzenteams vom SV Hummetroth II und der SG Sandbach. Am Sonntag muss die SG Nieder-Kainsbach gegen den TSV Seckmauern II (Anstoß 15 Uhr) seine Hausaufgaben machen.

Und die Gersprenztaler hatten ein strammes Auftaktprogramm, wie Fabian Daum vom Club versichert. Man denke nur an den 4:3-Erfolg gegen Nachbar KSV Reichelsheim nach 0:3-Rückstand. Die ordentliche Vorbereitung ist verantwortlich für die hohe Trainingsbeteiligung und die beständige Form. „Da wächst etwas zusammen“, freut sich Kainsbachs Sportlicher Leiter Fabian Daum. Till Hofmann, der vom TSV Sensbachtal kam, schlug richtiggehend ein, erzielte drei ganz wichtige Tore und harmonisiert mit Luca Nardella und Dominik Neff auf starkem Niveau.

Überragende und reife Leistungen lieferte auch Schlussmann Nico Müller ab. Er ist der große Rückhalt der SG. Wie entschlossen und willensstark Nieder-Kainsbacher auftritt, zeigten sie im Spiel gegen die SG Rothenberg. „Dort hatten wir schon lange nicht mehr gewonnen. Und Rothenberg war auch diesmal sehr bissig, aber unsere Mannschaft gab immer die passende Antwort. In diesem Spiel war erkennbar, dass die Kainsbacher ihre Offensivschwäche der letzten Spielzeit abgelegt hatten. „Die Gier wie im Aufstiegsjahr ist wieder da. Und wir suchen auch schneller und direkter den Abschluss“, gibt Daum Aufschluss über die Spielweise. Das 3:3 in Michelstadt feierte die SG-Mannschaft wie ein Sieg. Obwohl man beim VfL eine 3:0-Führung aus der Hand gab. „Es war klar, dass der VfL versuchen würde, mit hohem Pressing schnell in Ballbesitz zu kommen, deswegen haben wir auf Nadelstiche gesetzt und das war ja lange Zeit erfolgreich“, klärt Daum auf. Hinten heraus kam Michelstadt noch zum Ausgleich. „Es ist ein Punkt für die Moral, und in der Schlussphase fehlte uns auch etwas das Spielglück.“ Daum respektierte Michelstadts unbändigen Einsatz, der in der 90. Minute fast zum VfL-Sieg geführt hätte – das Aluminium rettete die Gersprenztaler im Heinrich-Ritzel-Stadion.

Am Sonntag reist der TSV Seckmauern II an „Der Gegner hat individuelle Klasse. Vor allem Benjamin Wüst vorne drin ist immer in der Lage, ein Spiel zu entscheiden. Wir treffen auf eine schwierig einzuschätzende Mannschaft“, stellt Fabian Daum in den Raum. „Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe. Kleinigkeiten könnten den Ausschlag geben. Auch die Zweikampfbilanz wird wohl entscheidend sein.“

Bereits am Samstag erwartet der zuletzt arg gebeutelte FV Mümling-Grumbach den KSV Reichelsheim (16 Uhr). Der Gast ist mit Joshua Richstein und Leon Kaffenberger im Mittelfeld nicht zu unterschätzen. Beide Spieler verfügen über überragende Qualitäten und könnten den Unterschied machen. Grumbach braucht unbedingt Punkte für das eigene Selbstvertrauen. Am Sonntag wird der Spiele-Reigen mit der Partie TSV Höchst II gegen KSG Vielbrunn (13 Uhr) eröffnet. 21 Gegentore in fünf Spielen machen beim TSV II deutlich, dass das Ensemble zurzeit zu anfällig ist. Hinzu kommt, dass die KSG mit der kompletten Formation an der Jahnstraße nur schwer zu stoppen sein wird.

Wer soll den SV Hummetroth II stoppen? Die Mannschaft ist durch den Hessenligakader immer in der Lage, hochkarätiges Personal anzufordern. Der FC Finkenbachtal steht am Sonntag vor einer maximalen Aufgabe. Schon ein Punktgewinn des FC wäre eine Riesenüberraschung. Leicht wird es für die SG Rothenberg im Erbacher Sportpark gegen die FSV nicht. Die Erbacher starteten als Aufsteiger vielversprechend und könnten zu einem Stolperstein für die offensiv starken Erbacher werden.

Letzten Sonntag funkte Türk Breuberg in Rothenberg erste erkennbare Lebenssignale. Jetzt erwartet Breuberg Aufstiegsaspirant VfL Michelstadt (15 Uhr). Die Michelstädter sollten ihrer Favoritenrolle gerecht werden und einen sicheren Auswärtserfolg einfahren.

Der VfL muss in Rai-Breitenbach punkten, um auf Tuchfühlung mit dem Führungstrio zu bleiben, wenn Hummetroth II oder Sandbach patzen sollten, dann muss Michelstadt da sein, um den Rückstand zu verkürzen oder sogar zu egalisieren.





