Neuer Mann fürs letzte Drittel

– Foto: SV Germania Kassel

Der SV Germania Kassel hat den nächsten Neuzugang für die kommende Spielzeit präsentiert. Denny Zahirovic wechselt zu den Germanen und soll künftig vor allem im letzten Drittel für Torgefahr sorgen. Der Verein beschreibt den Offensivspieler als abschlussstarken Akteur, der über eine hohe Spielintelligenz und den ausgeprägten Willen verfügt, Partien zu entscheiden.

Zahirovic bringt langjährige Erfahrung vom SV Nordshausen mit. Dort begann er bereits in der C-Jugend mit dem Fußball und war insgesamt zehn Jahre für den Verein aktiv. Neben seiner Rolle als Spieler übernahm er acht Jahre lang auch Verantwortung als Co-Trainer und sammelte dadurch früh Erfahrungen abseits des Platzes.

Langjährige Erfahrung und Verantwortung

Bei Germania Kassel soll Zahirovic nun seine Qualitäten als Torjäger einbringen. Sein Spitzname „der Knipser“ deutet bereits an, welche Rolle der Neuzugang künftig übernehmen könnte. Neben seiner Abschlussstärke hebt der Verein vor allem seine Präsenz in Tornähe, seine klare Mentalität und seine mannschaftsdienliche Spielweise hervor.