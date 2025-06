Neuer Mann für wichtige Aufgaben, Mikail Öztürk kommt zum Genc Osman.

Mikail Öztürk wird neuer Teammanager der 1. Herrenmannschaft des SV Genc Osman Duisburg. Zusätzlich übernimmt er die Funktion des stellvertretenden Seniorenobmanns



Der SV Genc Osman Duisburg setzt seinen Weg der sportlichen und strukturellen Weiterentwicklung konsequent fort und begrüßt mit Mikail Öztürk eine engagierte und kompetente Persönlichkeit im Team. Ab sofort übernimmt er die Rolle des Teammanagers der 1. Herrenmannschaft und steht dem Verein zugleich als stellvertretender Seniorenobmann zur Seite.



In Duisburg ist Mikail kein Unbekannter: Er bringt langjährige Erfahrung aus dem Amateurfußball mit, sei es als Jugendtrainer oder in anderen unterstützenden Funktionen im Vereinsumfeld. Besonders in der Arbeit mit jungen Spielern und im Bereich der Mannschaftsbetreuung konnte er sich durch seine verlässliche und zielgerichtete Art einen Namen machen. Auch im Kontakt mit Spielern, Trainern und Vereinsverantwortlichen überzeugt er durch seine offene Kommunikation und sein Gespür für das Zwischenmenschliche.



Mit seinem Einstieg bei Genc Osman bringt Mikail nicht nur organisatorisches Geschick mit, sondern auch eine große Portion Herzblut und Identifikation. Als Teammanager wird er künftig in enger Abstimmung mit dem Trainerteam administrative, logistische und sportnahe Aufgaben rund um die 1. Mannschaft übernehmen von der Spieltagsplanung bis zur Kommunikation mit Spielern und Vorstand.



Parallel dazu wird er gemeinsam mit dem neuen Seniorenobmann Yüksel Karakılıç den Seniorenbereich weiterentwickeln. Ziel ist es, nachhaltige Strukturen zu schaffen, den Teamgeist zu fördern und die Seniorenabteilung zukunftsfähig aufzustellen.



Neben Sportdirektor Justin Grepl und Seniorenobmann Yüksel Karakılıç wird Mikail Öztürk somit eine zentrale Rolle in der sportlichen Führung des Vereins einnehmen. Dieses starke Trio steht für Kompetenz, Engagement und eine klare Vision für die Zukunft des Vereins.



Der SV Genc Osman Duisburg freut sich, Mikail Öztürk an Bord zu haben. Mit seiner bodenständigen Art, seinem Engagement und dem klaren Blick für das Wesentliche wird er ein wertvoller Teil unserer Vereinsarbeit.



„Wir sind überzeugt, dass Mikail genau der Richtige ist, um unsere sportlichen und strukturellen Ziele mitzugestalten. Wir heißen ihn herzlich willkommen auf eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit“,

so der Sportvorstand des SV Genc Osman Duisburg.



Willkommen bei Genc, Mikail!