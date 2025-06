Neuer Mann für wichtige Aufgaben: Mikail Öztürk kommt zu Genc Osman

In Duisburg ist Mikail kein Unbekannter: Er bringt langjährige Erfahrung aus dem Amateurfußball mit, sei es als Jugendtrainer oder in anderen unterstützenden Funktionen im Vereinsumfeld. Besonders in der Arbeit mit jungen Spielern und im Bereich der Mannschaftsbetreuung konnte er sich durch seine verlässliche und zielgerichtete Art einen Namen machen. Auch im Kontakt mit Spielern, Trainern und Vereinsverantwortlichen überzeugt er durch seine offene Kommunikation und sein Gespür für das Zwischenmenschliche.