Neuer Mann für Elversberg

Der in Bagnolet nahe Paris geborene David Mokwa durchlief seine fußballerische Ausbildung zunächst bei seinem Heimatverein CSM Clamart und AS Meudon, ehe er im Sommer 2020 im Alter von 16 Jahren zum FC Sochaux wechselte. Dort machte der Offensivspieler erstmals überregional auf sich aufmerksam, entwickelte sich zum französischen Junioren-Nationalspieler und rückte damit auch international in den Fokus mehrerer Vereine. Im Jahr 2022 entschied sich Mokwa schließlich als U19-Spieler für den nächsten Schritt und wechselte nach Deutschland zur TSG Hoffenheim.

Im Kraichgau wurde Mokwa früh an den Profibereich herangeführt, trainierte regelmäßig mit der ersten Mannschaft und reiste bereits nach einem halben Jahr mit ins Winter-Trainingslager des Bundesligisten. Seine Spielpraxis sammelte er zunächst im Leistungszentrum, insbesondere bei der U23. Für diese absolvierte der Stürmer bislang 69 Pflichtspiele, in denen er 29 Tore erzielte und sieben weitere vorbereitete. Im vergangenen Sommer feierte er mit dem Team zudem den Aufstieg in die 3. Liga. Sein Profi-Debüt gab Mokwa vor knapp einem Jahr, als er im Auswärtsspiel bei Holstein Kiel kurz vor Schluss eingewechselt wurde. In der 1. Bundesliga folgte ein weiterer Einsatz gegen Bayer 04 Leverkusen. Darüber hinaus sammelte der Stürmer auch international wertvolle Erfahrung – und das äußerst erfolgreich: In der Europa League erzielte Mokwa bei seinen beiden Einsätzen gegen Tottenham Hotspur und den RSC Anderlecht jeweils einen Treffer.

„David bringt viele Qualitäten mit, die wir in unserem Offensivspiel sehen wollen. Er ist kreativ, dynamisch und mit seiner mannschaftsdienlichen Art ein Stürmer, der hervorragend in unser System passt“, sagt SVE-Sportvorstand Ole Book. „Sein Potenzial hat er in seiner noch jungen Karriere bereits mehrfach unter Beweis gestellt. Wir freuen uns darauf, diesen Weg nun gemeinsam in Elversberg fortzuführen.“ Mokwa ergänzt: „Die SV Elversberg ist für mich eine sehr spannende neue Aufgabe. Der Verein hat in den vergangenen Jahren nicht nur sportlich auf sich aufmerksam gemacht, sondern steht auch für eine aktive, offensive Spielidee, die mir sehr gut gefällt. Ich freue mich darauf, im Trainingslager schnell anzukommen, alle im Team kennenzulernen und dann mit voller Energie in die Rückrunde zu starten.“