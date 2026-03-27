Neuer Mann für die Zukunft: Tino Häuser verstärkt Planig

Von links: TSG-Vorsitzender Max Erhard, Reservecoach Heiko Meisenheimer, der neue Sportliche Leiter Tino Häuser und Cheftrainer Glody Kuba. – Foto: Michel Schäfer

Die TSG Planig treibt ihre Planungen für die kommende Saison weiter voran und hat mit Tino Häuser die Position des Sportlichen Leiters neu besetzt. Das teilt der Verein in einer Pressemeldung mit.

Nach der Verpflichtung des Trainerduos Glody Kuba und Heiko Meisenheimer folgt damit der nächste Schritt in der sportlichen Neuausrichtung. Häuser bringt Erfahrung aus Oberliga und Verbandsliga mit und wird künftig die strategische Ausrichtung im Herrenbereich, die Kaderplanung sowie die Abstimmung zwischen Mannschaft, Trainern und Vorstand verantworten. Die Vorsitzenden Max Erhard und Michel Schäfer sehen den Verein damit "langfristig gut aufgestellt", wie es in der Mitteilung weiter heißt.

Trotz des Unentschiedens gegen Blau-Weiß Idar-Oberstein ist die TSG gut in Form und steht mit 40 Punkten auf Rang vier. Damit gehört Planig auch in dieser Saison wieder zur Spitzengruppe der Bezirksliga.

Am kommenden Spieltag erwartet die TSG mit dem SC Birkenfeld eine formstarke Mannschaft, die sich aktuell in guter Verfassung befindet und drei ihrer letzten fünf Spiele gewinnen konnte. Zudem ging bereits das Hinspiel mit 2:1 an Birkenfeld. Mit Blick auf die verbleibenden Spiele könnte es für die TSG ein richtungsweisendes Spiel sein.