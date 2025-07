Neuer Mann für die Offensive

Drittligist 1. FC Saarbrücken hat einen weiteren Neuzugang für die kommende Drittliga-Saison unter Vertrag genommen: Dominic Baumann wechselt zum FCS und soll mit seiner Erfahrung und Torgefahr die Offensive der Blau-Schwarzen beleben.

Der 30-jährige Angreifer hat sich in den vergangenen Jahren als zuverlässiger Torjäger in der 3. Liga etabliert. In jeder der letzten vier Spielzeiten traf Baumann zweistellig und gehörte regelmäßig zu den gefährlichsten Offensivspielern der Liga. Insgesamt kommt der Rechtsfuß auf 277 Drittliga-Einsätze und erzielte dabei 70 Tore Drittliga. Eine eindrucksvolle Bilanz, die seine Qualitäten unterstreicht. Zuletzt war Baumann für den SV Sandhausen aktiv, zuvor spielte er beim Halleschen FC, dem FSV Zwickau und den Würzburger Kickers.

„Dominic bringt genau das mit, was wir gesucht haben: Erfahrung, Abschlussstärke und eine hohe Spielintelligenz im letzten Drittel“, erklärt FCS-Sportdirektor Jürgen Luginger. „Er weiß, wie man in dieser Liga Spiele entscheidet – das wird uns weiterhelfen.“ Baumann selbst freut sich auf die neue Herausforderung: „Der 1. FC Saarbrücken ist ein großer Traditionsverein mit ambitionierten Zielen. Ich habe richtig Lust auf die Aufgabe und will meinen Teil dazu beitragen, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen.“