– Foto: Sport News Südwest
Neuer Mann für die Analyse
Bjarne Oslender verstärkt seit der Rückkehr aus Belek das Trainerteam von Hannover 96
Im Trainerstab von Hannover 96 gibt es ein neues Gesicht. Seit der Rückkehr aus dem Trainingslager in Belek unterstützt Bjarne Oslender das Team um Cheftrainer Christian Titz als Videoanalyst. Der 96-Neuzugang übernimmt die Position von Eduard Schmidt, der sich zu Jahresbeginn einem anderen Verein angeschlossen hatte.
Erfahrung aus Fürth
Oslender bringt bereits Erfahrung aus dem Profifußball mit. Bis zum Sommer 2025 war er in gleicher Funktion bei der SpVgg Greuther Fürth tätig. Dort sammelte er über mehrere Spielzeiten hinweg Expertise in der Spiel- und Gegneranalyse – Kompetenzen, die nun auch bei Hannover 96 in die tägliche Trainingsarbeit einfließen sollen.
Kontinuität aus der Akademie
Neben Oslender bleibt auch Gleart Golemi Teil des Analyse-Teams. Der Mitarbeiter aus der 96-Akademie begleitet die Profimannschaft bereits seit Beginn des Trainingslagers und unterstützt weiterhin die Auswertung von Spielen und Trainingseinheiten.
Mit der personellen Verstärkung im Analysebereich setzt Hannover 96 auf fachliche Kontinuität und neue Impulse – wichtige Bausteine für die sportliche Entwicklung in der Rückrunde.