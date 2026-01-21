Neuer Mann für die Analyse

Erfahrung aus Fürth

Oslender bringt bereits Erfahrung aus dem Profifußball mit. Bis zum Sommer 2025 war er in gleicher Funktion bei der SpVgg Greuther Fürth tätig. Dort sammelte er über mehrere Spielzeiten hinweg Expertise in der Spiel- und Gegneranalyse – Kompetenzen, die nun auch bei Hannover 96 in die tägliche Trainingsarbeit einfließen sollen.

Kontinuität aus der Akademie

Neben Oslender bleibt auch Gleart Golemi Teil des Analyse-Teams. Der Mitarbeiter aus der 96-Akademie begleitet die Profimannschaft bereits seit Beginn des Trainingslagers und unterstützt weiterhin die Auswertung von Spielen und Trainingseinheiten.