Neuer Mann für den Kirchweg: Stenum holt erfahrenen Nguyen

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Der VfL Stenum treibt seine Planungen für die kommende Bezirksliga-Saison weiter voran und hat den nächsten Neuzugang präsentiert: Duc Nguyen wechselt vom SV Baris Delmenhorst an den Kirchweg. Der 28-Jährige bringt trotz einer längeren verletzungsbedingten Pause reichlich Erfahrung und fußballerische Qualität mit.

Nguyen arbeitete in den vergangenen Monaten intensiv an seinem Comeback und möchte beim VfL Stenum nun wieder voll angreifen. Der flexibel einsetzbare Spieler sammelte in der Vergangenheit unter anderem Erfahrungen beim VfL Wildeshausen, Atlas Delmenhorst II sowie beim SV Baris Delmenhorst. Zudem spielte er in seiner Jugend in der U19-Bundesliga für den JFV Nordwest.

Beim VfL Stenum freut man sich vor allem auf einen technisch starken und vielseitigen Spieler, der trotz seiner schwierigen vergangenen Monate bereits über viel Erfahrung verfügt. Der Wechsel gilt zugleich als Chance für Nguyen, nach seiner langen Verletzungspause sportlich wieder Fuß zu fassen.