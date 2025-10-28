Neuer Mann an der Seitenlinie: SC West Köln klärt Alewell-Nachfolge

Oguz Kahraman ist früher als erwartet zurück an der Seitenlinie und übernimmt das Kreisliga-Schlusslicht SC West Köln! Der 49-Jährige, der zu Saisonbeginn den TFC Köln betreut hatte, tritt die Nachfolge von Robert Alewell an, unter dem West in sieben Spielen sieglos geblieben war. Beim 1:1 gegen Aufsteiger Blau-Weiß Köln II stand Kahraman erstmals an der Seitenlinie – und konnte direkt einen Punktgewinn verbuchen.

Kahraman hatte den TFC Köln Anfang Oktober aus zeitlichen Gründen verlassen. „Ich habe gemerkt, dass ich da nicht zu 100 Prozent dahinterstehen kann“, hatte er damals erklärt. „Ich wollte, dass der Trainings- und Spielbetrieb in der jetzigen Phase, wo es darauf ankommt, den Turnaround zu schaffen, reibungslos weiterläuft.“ Nun hat der erfahrene Coach erneut Verantwortung übernommen – und blickt mit Zuversicht auf seine neue Aufgabe.

„Ich habe in den Herbstferien einen Anruf bekommen“, erzählt Kahraman über den ersten Kontakt zum SC West. „Ich habe aber ganz klar gesagt, dass ich beim TFC wegen der zeitlichen Komponente aufgehört habe, weil ich da stark eingebunden bin – primär ging es eher um das Dienstagstraining.“ Nach einem intensiven Austausch mit der sportlichen Leitung kam es jedoch zu einer Einigung. „Es war ein sehr offenes Gespräch mit dem SC West, und am Ende haben wir uns geeinigt, dass wir das machen. Es hat alles gepasst und ich freue mich auf die Aufgabe, die ich auch mit dem Privatleben vereinbaren kann.“