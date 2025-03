Neuer Mann an der Seitenlinie: Messerer wird Trainer beim TSV Ulbering

Für die Zukunft setzt Ulbering auf Dominik Messerer, der unter anderem in der Bayernliga, Landesliga und Bezirksoberliga als Spieler für den ASCK Simbach und den SV Erlbach aktiv war. Der 34-Jährige hat erst kürzlich die B-Lizenz im Kompaktkurs mit Auszeichnung bestanden.

"Ich kenne Dominik schon seit der Sandkasten-Zeit. Ziel war es, wieder einen fußballverrückten Trainer zu finden, was uns gelungen ist. Wir konnten ihn schnell von unseren Plänen und dem Konzept überzeugen. Nach zwei Gesprächen war eigentlich klar, dass es passt“, erklärt Surner.

Messerer, der in Simbach am Inn lebt, freut sich auf die neue Aufgabe: "Die Entfernung von meinem Wohnort nach Ulbering sind nur wenige Kilometer, was ein ausschlaggebender Punkt ist, da ich vor kurzem zum zweiten Mal Vater geworden bin. Außerdem gefällt mir das familiäre Umfeld in Ulbering und mir ist auch das Zwischenmenschliche wichtig, was beim TSV auf jeden Fall passt." Mit Blick auf die neue Aufgabe hat der 34-Jährige klare Ziele ins Auge gefasst. "Ich denke, die Kreisliga ist eine prima Spielklasse für Ulbering und die wollen wir auch wieder halten. Außerdem geht es darum, Spieler zu entwickeln, die nicht nur Kreisliga-Fußball spielen können, sondern sich auch mit dem TSV Ulbering identifizieren.“

Starke Ausgangslage in der aktuellen Saison

Der TSV Ulbering liegt aktuell mit 20 Punkten auf Platz acht der Kreisliga Isar/Rott und ist als Aufsteiger voll im Soll. "Als Aufsteiger kann und muss man mit der aktuellen sportlichen Lage zufrieden sein. Wir sind zu Hause schwer zu schlagen und Dritter der Heimtabelle. Der ganze Verein ist sehr zufrieden und wir hätten vor der Saison das derzeitige Abschneiden sofort unterschrieben“, bilanziert Surner.

Mit dem Trainerwechsel im Sommer soll die erfolgreiche Entwicklung der vergangenen Jahre fortgesetzt werden – und das Fundament für eine langfristige Zukunft gelegt sein.