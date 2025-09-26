Neuer Mann an der Seitenlinie: Felix Georgi übernimmt Spangenberg Verlinkte Inhalte Spangenberg Spangenberg II

Der TSV 1863 Spangenberg vermeldet einen Wechsel auf der Trainerbank der ersten Herrenmannschaft. In seiner vierten Spielzeit endet die Amtszeit von Pascal Pfeiffer. Er übernahm die Mannschaft in einer herausfordernden Phase, sorgte für Stabilität in der Kreisliga A und stärkte das Mannschaftsgefüge. Unter seiner Leitung gelang es dem Team in der vergangenen Saison, nach einer starken Rückrunde den dritten Tabellenplatz zu sichern. In der aktuellen Spielzeit konnte die Mannschaft jedoch noch nicht an diese Leistung anknüpfen. Der TSV 1863 bedankt sich bei Pascal Pfeiffer ausdrücklich für seinen Einsatz und wünscht ihm für seine sportliche wie persönliche Zukunft alles Gute und viel Erfolg.

Ab sofort übernimmt Felix Georgi die sportliche Verantwortung. Der 42-Jährige ist im heimischen Fußballkreis kein Unbekannter. Seine Trainerlaufbahn begann 2012/13 beim FC Körle II, anschließend betreute er drei Spielzeiten die TSG Wilhelmshöhe II. Danach folgten fünf erfolgreiche Jahre beim TSV Wabern II in der Kreisoberliga, ehe er zuletzt drei Jahre lang den Tuspo Guxhagen in derselben Spielklasse etablierte. Georgi gilt als engagiert und strukturiert. Er ist selbst ein ehrgeiziger Sportler und verbindet seine langjährige Trainertätigkeit mit dem Fachwissen und den Erfahrungen aus seiner Tätigkeit als Sportlehrer. Die Mannschaft soll dabei von seiner Routine und Fachkompetenz profitieren, zugleich erhofft sich der Verein durch den Wechsel neue Impulse und frische Akzente für die laufende Saison.