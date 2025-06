Neuer Mann an der Seitenlinie beim Türkischen SV

Beim Türkischen SV hat sich die sportliche Führungsstruktur verändert: Halil Celik, bislang Sportlicher Leiter des Klubs, übergibt sein Amt an Mustafa Gültekin. Celik, der die sportliche Ausrichtung in den vergangenen Jahren maßgeblich mitgestaltet hat, wird dem Verein in neuer Funktion erhalten bleiben – künftig engagiert er sich im Vorstand.