Neuer Mann an der Seitenlinie

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Beim TuSpo Nieste steht die zweite Mannschaft vor einem personellen Neuanfang. Daniel Lüders hat das Traineramt bei der Reserve übernommen und tritt damit die Nachfolge von Stefan Kowalski und Stephan Schmidt an.
Seinen ersten öffentlichen Auftritt an der Seitenlinie erlebt Lüders bereits am morgigen Tag. Dann bestreitet die zweite Mannschaft ihr erstes Testspiel der Vorbereitung gegen den Kasseler SV II und beginnt damit zugleich die praktische Arbeit unter ihrem neuen Verantwortlichen.