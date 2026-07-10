 2026-07-09T13:54:06.091Z

Allgemeines

Neuer Mann an der Seitenlinie

Daniel Lüders übernimmt Niestes Reserve

von red · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Verlinkte Inhalte

Kreisliga B1
Tuspo Nieste II
Daniel Lüders
Daniel Lüders

Beim TuSpo Nieste steht die zweite Mannschaft vor einem personellen Neuanfang. Daniel Lüders hat das Traineramt bei der Reserve übernommen und tritt damit die Nachfolge von Stefan Kowalski und Stephan Schmidt an.

Seinen ersten öffentlichen Auftritt an der Seitenlinie erlebt Lüders bereits am morgigen Tag. Dann bestreitet die zweite Mannschaft ihr erstes Testspiel der Vorbereitung gegen den Kasseler SV II und beginnt damit zugleich die praktische Arbeit unter ihrem neuen Verantwortlichen.