Neuer Mann an der Seitenlinie

Der 45-Jährige war zuletzt beim 1. Suhler SV aktiv, mit dem er in der vergangenen Saison souverän in die Landesklasse aufstieg. Mit jeder Menge Erfahrung in der Kreisoberliga – unter anderem bei Stadtilm und Schleusingen – bringt Markus die nötige Erfahrung und die richtige Mentalität mit.