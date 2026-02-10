Neuer Mann an der Linie: Edward Still übernimmt beim FC Watford

– Foto: Getty Images

Still erhält an der Vicarage Road einen Vertrag über zweieinhalb Jahre und übernimmt die Mannschaft auf Tabellenplatz elf der Championship, drei Zähler hinter den Play-off-Rängen. Der Belgier tritt die Nachfolge von Javi Gracia an, der sein Amt Anfang Februar nach nur drei Monaten in seiner zweiten Amtszeit überraschend niedergelegt hatte. Bereits zu Saisonbeginn hatte Watford mit Paulo Pezzolano einen Trainerwechsel vollzogen; Still ist damit bereits der dritte Coach der laufenden Spielzeit

Der 35-jährige Edward Still ist der ältere Bruder des früheren Southampton-Teammanagers Will Still und gilt wie dieser als akribischer Taktiker aus der belgischen Trainerschule. Vor seinem Engagement in England arbeitete er überwiegend in Belgien, unter anderem als Co- und Interimscoach beim Traditionsklub Anderlecht sowie bei Vereinen wie Charleroi, KAS Eupen und KV Kortrijk. Eine erste Cheftrainer-Erfahrung sammelte er bei Kortrijk, ehe er nach einer kurzen, schwierigen Serie wieder ins zweite Glied zurückkehrte.