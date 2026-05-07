Neuer Mann am Steuer der Zwoten des TSV Sparrieshoop von Michael Möller · Heute, 20:22 Uhr · 0 Leser

– Foto: Johannes Speckner

Die Saison neigt sich langsam dem Ende entgegen aber im Hintergrund arbeiteten bereits Spartenleiter Michael Möller und sein Stellvertreter Andreas Schuckschdies auf hochtouren. Während noch Interims-Cheftrainer Jan Strüben (der neben dem Trainerposten noch zusätzlich Sebastian Schweig als Co-Trainer der 1. Herren zur Seite steht) die Saison gemeinsam mit seiner Mannschaft zuende bringt, steht ab der kommenden Saison ein neuer Mann an der Seitenlinie der Zwoten.

Wie bereits auf Instagram gepostet wurde, übernimmt der momentan noch zum Spielerkader gehörende Yilmaz Ercek den Posten des Cheftrainers. Das er den Posten nicht per sofort bekleidet, liegt daran, das er aktuell noch die Zweite Damenmannschaft vom FC Union Tornesch trainiert und dort bis zum Ende der Saison einen sauberen und fairen Abschluss machen möchte, bevor er seine Tätigkeiten an der Rosenstraße in Klein Offenseth-Sparrieshoop aufnimmt. "Wir freuen uns, mit Yilmo einen langjährigen Sparrieshooper, der neben viel Einsatz und Ehrgeiz obendrauf noch ein Klasse Mensch ist, als Cheftrainer für unsere Zwote gewinnen zu können." liessen Möller und Schuckschdies als Kommentar anfügen.