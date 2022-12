Neuer Löwe für Ex-Löwe Sascha Mölders Landsbergs Spielertrainer mit neuem Tatoo

Landsberg – Das Wappen seines Ex-Vereins 1860 München mit dem Löwen trägt Sascha Mölders schon länger auf der Brust (wie die Wappen von Rot-Weiß Essen, dem FC Augsburg, vom MSV Duisburg und vom FSV Frankfurt). Jetzt „brüllt“ der Löwe auch vom linken Oberschenkel des Spielertrainers des TSV Landsberg.

Was Ehefrau Ivonne im großen KREISBOTEN-Doppel-Interview Anfang Oktober angekündigt hatte, setzte Mölders jetzt in einem Augsburger Tatoo-Studio um: Gleich nach dem letzten Bayernligaspiel 2022 ließ er sich einen riesigen Löwen-Kopf stechen – mit leuchtend blauen Augen, den Farben der 60er. „Über fünf Stunden hat’s gedauert“, erzählt Sascha. „Und es hat natürlich ein bisschen weh getan. Aber am nächsten Tag war alles vorbei.“

Den Löwen auf dem Oberschenkel: „Das hatte ich schon länger vor“, verrät der TSV-Torjäger (19 Saisontreffer). Das neue Tattoo ist zum einen eine Liebeserklärung an 1860: „Mit sechs Jahren der Verein, für den ich am längsten gespielt habe.“ Zum anderen aber auch ein „tierisches“ Symbol: „Ein Löwe ist ja auch ein Zeichen von Stärke.“

Weiterer Tattoos sind nicht geplant, zumindest vorerst nicht. Mölders lacht: „Irgendwann kommt sicher auch noch was auf den anderen Oberschenkel.“