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Allgemeines
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Neuer Löwen zu Gast in Schwülper und im Duell mit Havelse
Für die Profimannschaft von Eintracht Braunschweig stehen weitere Testspiele im Rahmen der Sommervorbereitung fest. Neben den bereits bekannten Partien sind die Löwen unter anderem bei Bezirksligist FC Schwülper zu Gast in der Region.
10. Juli 2026, 18 Uhr: Testspiel beim FC Schwülper (Sportanlage Rothemühle, Suhkamp 25, 38179 Schwülper)
14. Juli 2026, 18 Uhr: Testspiel gegen den TSV Havelse (Sportpark Meesche, Lessingstr., 38300 Wolfenbüttel)
Ticket-Infos zum Testspiel beim FC Schwülper
Tickets für das Testspiel beim FC Schwülper kosten 10 Euro (Vollzahler) bzw. 7 Euro (ermäßigt) und sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich. Es kann ausschließlich in Bar gezahlt werden.
Die Karten sind im Stadion-Fanshop, im Aantracht-Eck und in der Papierschlange Schwülper (Hauptstraße 12, 38179 Schwülper-Groß Schwülper) erhältlich. Eine Tageskasse wird es geben. Es herrscht freie Platzwahl.
Ticket-Infos zum Testspiel in Wolfenbüttel gegen den TSV Havelse
Es werden ausschließlich Stehplatztickets für einen Preis von 10 Euro (Vollzahler) bzw. 7 Euro (ermäßigt) angeboten. Erhältlich sind die Eintrittskarten im Stadion-Fanshop, im Aantracht-Eck und in der Geschäftsstelle des MTV Wolfenbüttel (Halberstädter Straße 1b, 38300 Wolfenbüttel).