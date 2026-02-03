Neuer Landsberg-Trainer Schmidt mit klarer Ansage im Aufstiegskampf

Landsberg-Trainer Christoph Rech bekommt Unterstützung an der Seitenlinie: Peter Schmidt ist neuer Co-Trainer. Und der hat mit dem Bayernligisten offenbar viel vor.
Landsberg – Das ist schon ein bisschen kurios: Seine zweite „Dienstreise“ als neuer Co-Trainer von Fußball-Bayernligist TSV Landsberg führte Peter Schmidt (43) zum TSV Gilching-Argelsried (3:3 im Testspiel). Und zu seinem ersten Punktspiel am 28. Februar kommt der FC Deisenhofen in den 3C-Sportpark.
Gilching und Deisenhofen – das waren die beiden Vereine, die Schmidt vor seinem Engagement am Lech je vier Jahre in der Landesliga trainiert hatte. Das Team aus dem Landkreis München von 2015 bis 2018 (zuvor noch zwei Jahre die A-Jugend), die Mannschaft aus dem Landkreis Starnberg dann von 2019 bis 2023 – und das immer als Chefcoach. Jetzt ist er beim TSV zweiter Mann an der Seite von Chris Rech (32).
„Kein Problem für mich. Ich habe ja zuletzt auch Gilchings Trainer Christian Rodenwald im Training und an der Seitenlinie unterstützt.“ Klar allerdings: „Ich bin kein Hütchen-Aufsteller. Ich will meinen Teil zum Erfolg beitragen und denke, ich kann Chris dabei eine gute Hilfe sein“, sagt Schmidt, während er mit Tochter Ida (2) auf dem Arm im Sportzentrum das Testspiel der U19 gegen Schwaben Augsburg (1:2) verfolgt: „Ich möchte mir von den Landsberger Mannschaften ein konkretes Bild machen.“
Schließlich sollen (und werden bereits) Spieler aus der Zweiten und der A-Jugend ins Training der Bayernliga-Mannschaft eingebaut werden. „Ich lege großen Wert darauf, junge Spieler an die Erste heranzuführen“, sagt der A-Schein-Inhaber, der am Gymnasium in St. Ottilien als Lehrer für Sport, Wirtschaft und Geographie tätig ist und mit Ehefrau Eva (stammt aus Burghausen und ist ebenfalls Sportlehrerin in St. Ottilien) und den vier Kindern Anton (8), Ole (7), Lotta (5) und Ida in Eresing wohnt.
Peter Schmidt – der Oberstudienrat an der Seitenlinie und auf dem Trainingsplatz. Schmidts Buben sind schon länger in Landsberg sportlich aktiv: Sie spielen beim HCL Eishockey. Und Schwester Lotta geht dort in die Eis-Laufschule. Woher diese Eishockey- Affinität? „Die kommt durch die Eisbären Berlin“, erklärt Schmidt, der ursprünglich aus dem Osten stammt: „Ich bin in Jena geboren und in Berlin aufgewachsen, mein Heimatverein ist DDR-Rekordmeister BFC Dynamo Berlin“, erzählt er. Aus der Hauptstadt ging’s zum Studium nach Bayreuth. Im nahen Neudrossenfeld (liegt im oberfränkischen Landkreis Kulmbach) war er für den TSV (aktuell Bayernliga Nord) in der Landesliga am Ball – als Spieler und Kapitän. Dann, nach einem Kreuzbandriss im Jahr 2009, als Trainer.
Nach Studium und Referendariat zogen die Schmidts nach Puchheim, von dort ging’s mehrfach die Woche nach Deisenhofen. 2013 dann die neue Heimat in Eresing und Job in St. Ottilien: „Ich musste erst mal googeln, wo das eigentlich ist.“ Nach vier Jahren Gilching suchte Schmidt „eine neue Herausforderung“ – und fand sie jetzt in Landsberg, auf Empfehlung früherer Weggefährten von seinen Ex-Vereinen: „Durch sie ging die Türe auf. Das zeugt von Wertschätzung“, sagt er. Das erste Treffen mit Rech: In der Landsberger Eishalle. Die Chemie stimmte auf Anhieb – und so war schnell der nächste Schmidt im Trainerteam der Landsberger.
Er hat erst mal Vertrag bis zum Saisonende: „Schauen wir, wie sich die Dinge entwickeln.“ Erster Eindruck nach etwas mehr als zwei Wochen: „Ein gute Geschichte. Wir haben immer über 20 Spieler im Training und können auf einem guten Kunstrasen trainieren. Das passt alles perfekt.“
Und Schmidts Ziel für die restlichen 13 Spiele? Da redet er nicht lang um den heißen Brei herum: „Natürlich sollte in unsere Situation das Ziel sein, aufzusteigen. Wir haben Top-Spieler und gehören ohne Zweifel zu den Favoriten.“ Allerdings: „Man hat in den Testspielen gesehen, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben. Und die Frage ist, ob die Jungs dem Druck standhalten.“