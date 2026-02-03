Neuer Landsberg-Trainer Schmidt mit klarer Ansage im Aufstiegskampf Oberstudienrat an der Seitenlinie von Thomas Ernstberger · Heute, 13:46 Uhr · 0 Leser

Schmidt (l.) und Cheftrainer Chris Rech – Foto: Thomas Ernstberger

Landsberg-Trainer Christoph Rech bekommt Unterstützung an der Seitenlinie: Peter Schmidt ist neuer Co-Trainer. Und der hat mit dem Bayernligisten offenbar viel vor.

Landsberg – Das ist schon ein bisschen kurios: Seine zweite „Dienstreise“ als neuer Co-Trainer von Fußball-Bayernligist TSV Landsberg führte Peter Schmidt (43) zum TSV Gilching-Argelsried (3:3 im Testspiel). Und zu seinem ersten Punktspiel am 28. Februar kommt der FC Deisenhofen in den 3C-Sportpark. Gilching und Deisenhofen – das waren die beiden Vereine, die Schmidt vor seinem Engagement am Lech je vier Jahre in der Landesliga trainiert hatte. Das Team aus dem Landkreis München von 2015 bis 2018 (zuvor noch zwei Jahre die A-Jugend), die Mannschaft aus dem Landkreis Starnberg dann von 2019 bis 2023 – und das immer als Chefcoach. Jetzt ist er beim TSV zweiter Mann an der Seite von Chris Rech (32).

„Kein Problem für mich. Ich habe ja zuletzt auch Gilchings Trainer Christian Rodenwald im Training und an der Seitenlinie unterstützt.“ Klar allerdings: „Ich bin kein Hütchen-Aufsteller. Ich will meinen Teil zum Erfolg beitragen und denke, ich kann Chris dabei eine gute Hilfe sein“, sagt Schmidt, während er mit Tochter Ida (2) auf dem Arm im Sportzentrum das Testspiel der U19 gegen Schwaben Augsburg (1:2) verfolgt: „Ich möchte mir von den Landsberger Mannschaften ein konkretes Bild machen.“ Schließlich sollen (und werden bereits) Spieler aus der Zweiten und der A-Jugend ins Training der Bayernliga-Mannschaft eingebaut werden. „Ich lege großen Wert darauf, junge Spieler an die Erste heranzuführen“, sagt der A-Schein-Inhaber, der am Gymnasium in St. Ottilien als Lehrer für Sport, Wirtschaft und Geographie tätig ist und mit Ehefrau Eva (stammt aus Burghausen und ist ebenfalls Sportlehrerin in St. Ottilien) und den vier Kindern Anton (8), Ole (7), Lotta (5) und Ida in Eresing wohnt.