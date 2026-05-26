Neuer Landsberg-Trainer fix: René Schröder übernimmt "Novize" überzeugt die Verantwortlichen des Regionalliga-Aufsteigers von Thomas Ernstberger · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

Willkommen in Landsberg: Der neue Coach René Schröder (r.) und Torwarttrainer Dragan Kozul – Foto: TSV Landsberg

Der neue Coach spielte viele Jahre in Gundelfingen. Dort war er auch Co- und spielender Co-Trainer. In Memmingen spielte er zusammen mit Muriz Salemovic und Furkan Kircicek in der Regionalliga. Pascal Leyer kommt als Co-Trainer zurück, Dragan Kozul wird Torwart-Trainer.

Landsberg - Sein Name schwirrte schon seit geraumer Zeit als heißes Gerücht durch die sozialen Medien. Jetzt ist es offiziell und vom Verein bestätigt: Der 36-jährige René Schröder ist neuer Trainer des TSV Landsberg und soll für eine erfolgreiche Saison des Regionalliga-Aufsteigers sorgen. Er ist damit Nachfolger Chris Rech (33), dessen Vertrag nicht verlängert wurde. Stellt sich zunächst mal die Frage: René wer? Dazu ein Blick in die Statistik: 375 Spiele in der Landes-, Bayern- und Regionalliga, die meisten für den FC Gundelfingen. Schröder, ein Mittelfeldspieler, war aber auch für den TSV Rain (46 Spiele) und den FC Memmingen (19 Einsätze) in der Regionalliga am Ball. Und hier schließt sich der Kreis, hier wird klar, wie Landsberg auf ein am Lech eher unbeschriebenes Blatt kam: In der Saison 2017/2018 finden sich in den Memminger Aufstellungen neben Schröder auch die Spieler Furkan Kircicek – und Muriz Salemovic, mittlerweile stellvertretender Fußball-Abteilungsleiter beim TSV Landsberg. Er kannte also den gebürtigen Augsburger, der mit Ehefrau Julia und den beiden Mädels Lotta (6) und Matilda (3) in Augsburg-Göggingen lebt, schon seit geraumer Zeit. „Renés Plan, wie er die Regionalliga angehen möchte, haben uns überzeugt. Sein menschlicher Umgang und seine modernen Ausbildungsansichten haben bereits einige Spieler positiv begeistert. Wir freuen uns auf eine spannende und fordernde Saison“, schwärmt Abteilungsleiter Werner Seemüller vom neuen Übungsleiter, der am Montag, 15. Juni (19.15 Uhr), zum ersten Training bitten wird. Vorbereitungsspiele gegen Gersthofen (20. Juni), Schwabmünchen (27. Juni), Greuther Fürth (4. Juli) und Illertissen (11. Juli) stehen bereits fest.

Nicht nur der Coach ist fix, sondern auch der komplette neue Trainerstab. Als Co-Trainer hat Schröder einen alten Bekannten und Sympathieträger zurück ins Boot geholt: Pascal Leyer (36) aus Apfeldorf, der diese Funktion schon unter Ex-Coach Alex Schmidt inne hatte, bei den Spielern bestens ankam, aber dann im Sommer 2025 vom früheren Abteilungsleiter in die Wüste geschickt wurde. „Er hat richtig Lust auf das neue TSV-Setup“, sagt Schröder. Der dritte Mann in der Crew hat ebenfals eine Landsberger Vergangenheit: Als Torwarttrainer kommt Dragan Kozul (55), der von 2007 bis 2009 als Keeper im Kader des TSV stand und zuletzt als Torwart- und Co-Trainer bei Türkgücü München und Türk Augsburg arbeitete, und gerade die A-Lizenz erwirbt. „Er macht sehr gutes Torwarttraining. Ich bin sehr happy, das wir ihn verpflichten konnten“, so Schröder. „Die Anfrage aus Landsberg kam überraschend und kurzfristig“, verrät der neue TSV-Trainer. „Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich ganz schnell und richtig überzeugt. Mit Leidenschaft, Identifikation und Herzblut kann hier etwas richtig Positives entstehen. Ich habe große Lust auf diese Aufgabe – nach drei Jahren Familien-Auszeit ist sie eine tolle Chance und Herausforderung für mich. Ich freue mich richtig. Danke auch an meine Frau…“