Neuer Landesliga-Torwarttrainer und weitere Kreisliga-Verlängerung

– Foto: Herbert Schürl

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der erfahrene Keeper und Trainer wird künftig die Torhüter der aktiven Mannschaften betreuen und zugleich verstärkt in die Ausbildung der Nachwuchstorhüter eingebunden sein. Ziel ist es, die Entwicklung auf allen Ebenen nachhaltig voranzutreiben.

Der TSV Ilshofen stellt die Weichen im Torwartbereich neu auf. Der Landesligist aus der Landesliga Württemberg, Staffel 1, verpflichtet Manuel Schoppel als neuen Torwarttrainer für die kommende Saison.

In Zusammenarbeit mit der Fußballschule „Schoppi’s Keeper Schmiede“ wird der TSV Ilshofen zudem Standort für zusätzliches Torwarttraining und die gezielte Förderung regionaler Talente.

Die Verantwortlichen versprechen sich von Schoppel neue Impulse und eine moderne Trainingsarbeit im Torwartbereich.

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TSV Flacht

Der TSV Flacht setzt in seiner Kaderplanung weiter auf Kontinuität im Offensivbereich. Der Kreisligist aus der Kreisliga A2 Enz/Murr hat den Vertrag mit Mateo Miloloza verlängert, der auch in der kommenden Saison für die Schwarz-Blauen auflaufen wird.

Der 24-Jährige war erst zu Beginn der laufenden Spielzeit zum Verein gestoßen, nachdem er zuvor eine längere Pause eingelegt hatte. Trotz großer Motivation wurde er immer wieder von Verletzungen ausgebremst und kam bislang auf sieben Einsätze.

Beim TSV Flacht ist man dennoch überzeugt von seinem Potenzial. Die Verantwortlichen hoffen, dass Miloloza in der kommenden Saison verletzungsfrei bleibt und seine Qualitäten im Offensivspiel voll zur Geltung bringen kann.

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