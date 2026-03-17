„Neuer Kunstrasenplatz fürs Wimaria-Stadion“ ✅ Letzte Woche begannen die Arbeiten für zwei neue Kunstrasenplätze im Wimaria-Stadion in Weimar. Die Fertigstellung ist in rund sieben Monaten geplant, die Kosten liegen bei 2,15 Millionen Euro. Bisher nutzten hauptsächlich der FC Empor Weimar 06, die VSG Union Weimar Nord sowie einzelne Mädchen- und Frauenmannschaften des VfB Oberweimar die Plätze, bei Sperrungen musste oft auf den Lindenberg-Kunstrasen ausgewichen werden. von Rene Heinze · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Rene Heinze

Letzte Woche starteten die Arbeiten für zwei neue Kunstrasenplätze im Wimaria-Stadion in Weimar. Die Fertigstellung ist voraussichtlich in sieben Monaten geplant, die Kosten inklusive Planung liegen bei rund 2,15 Millionen Euro. Die alten Plätze waren stark abgenutzt: Entwässerung und Belag funktionierten nicht mehr. Bei Regen mussten die Plätze häufig gesperrt werden, im Sommer machte Staubbildung bei Hitze und Trockenheit das Spielen schwierig. Bereits 2017 hatte die Stadt deshalb eine Planung ausgeschrieben und das Weimarer Büro Rau Landschaftsarchitektur mit der Umsetzung beauftragt.

Fördermittel waren über Jahre hinweg nicht in Aussicht: Anträge in den Jahren 2024 und 2025 wurden abgelehnt, auch für 2026 und die Folgejahre sieht die Stadt keine Chance auf Zuschüsse. Daher entschied sich die Stadt Weimar, das dringend notwendige Projekt trotz fehlender Fördermittel selbst umzusetzen. Ein entsprechender Stadtratsbeschluss im September 2025 machte den Weg frei. Den Bauauftrag erhielt die Firma Artifex Barthel Sportanlagen, die weiterführenden Planungsleistungen übernimmt weiterhin Rau Landschaftsarchitektur. Ein Dank an die Stadt für diese Entscheidung, die den Fußballvereinen in Weimar künftig deutlich bessere Trainings- und Spielbedingungen ermöglicht. Es entstehen zwei Fußball-Großspielfelder, die sich in vier Kleinspielfelder unterteilen lassen. Verlegt wird moderner Kunstrasen ohne Verfüllung, der Pflege- und Erhaltungskosten deutlich reduziert und Profi-Standards entspricht. Zusätzlich werden Leerrohre für den späteren Anschluss einer Flutlichtanlage verlegt.