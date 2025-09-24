Neuer Kunstrasen: Jetzt können die Tore fallen

Der neue Platz strahlt in einem satten Grün. Etwa 90 Prozent der Kosten werden über die Gemeinde Schwalmtal finanziert, zehn Prozent müssen die Dilkrather über zehn Jahre selbst aufbringen. Dafür werden Sponsoren gesucht, die einen oder mehrere Quadratmeter des Rasens sponsern oder einen kleinen Betrag spenden möchten.

9200 Quadratmeter Sportplatz wurden bei diesem Projekt im wahrsten Sinne des Wortes bewegt. Der Aufbau wurde abgetragen. In 6800 Quadratmeter Kunstrasen mit Elastikschicht wurden kurz vor der feierlichen Einsegnung noch 170 Tonnen Sand eingearbeitet. Sechs neue Flutlichtmasten mit insgesamt acht Strahlern sorgen für eine perfekte Beleuchtung des Platzes.

Die erste Vorsitzende der DJK Fortuna Dilkrath, Andrea Groothoff, dankte allen Beteiligten und vor allem den Mitgliedern und Helfern, die Engagement und Geduld bewiesen haben. „Der Platz ist mehr als ein Kunstrasen, er gehört zur Heimat und hier werden künftig unsere Kinder ihre Tore schießen“, sagte sie. „Wir sehen heute, wie aus Plänen Wirklichkeit wird“, freute sich die stellvertretende Bürgermeisterin Gisela Jackels. Der Platz sei ein echtes Gemeinschaftswerk für über 300 Fußballer.