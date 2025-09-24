Neuer Kunstrasen: Jetzt können die Tore fallen

Der neue Platz strahlt in einem satten Grün. Etwa 90 Prozent der Kosten werden über die Gemeinde Schwalmtal finanziert, zehn Prozent müssen die Dilkrather über zehn Jahre selbst aufbringen. Dafür werden Sponsoren gesucht, die einen oder mehrere Quadratmeter des Rasens sponsern oder einen kleinen Betrag spenden möchten.
9200 Quadratmeter Sportplatz wurden bei diesem Projekt im wahrsten Sinne des Wortes bewegt. Der Aufbau wurde abgetragen. In 6800 Quadratmeter Kunstrasen mit Elastikschicht wurden kurz vor der feierlichen Einsegnung noch 170 Tonnen Sand eingearbeitet. Sechs neue Flutlichtmasten mit insgesamt acht Strahlern sorgen für eine perfekte Beleuchtung des Platzes.
Die erste Vorsitzende der DJK Fortuna Dilkrath, Andrea Groothoff, dankte allen Beteiligten und vor allem den Mitgliedern und Helfern, die Engagement und Geduld bewiesen haben. „Der Platz ist mehr als ein Kunstrasen, er gehört zur Heimat und hier werden künftig unsere Kinder ihre Tore schießen“, sagte sie. „Wir sehen heute, wie aus Plänen Wirklichkeit wird“, freute sich die stellvertretende Bürgermeisterin Gisela Jackels. Der Platz sei ein echtes Gemeinschaftswerk für über 300 Fußballer.
Diakon Franz-Josef Cohnen segnete den Platz, bevor das Bezirksligaspiel gegen den SC Union Nettetal begann. Bereits von 10 bis 17 Uhr fanden diverse Jugendspiele statt. Mit einer Grün-Weißen-Nacht feierte der Verein mit den beteiligten Firmen, Sponsoren, der Politik zur Musik von DJ Laumi.
Wer die DJK Fortuna Dilkrath unterstützen und vielleicht namentlich auf der großen Sponsorentafel vor dem Platz erwähnt werden möchte, kann über die Internetseite kunstrasen.fortuna-dilkrath.de ein Quadrat aussuchen und eine Spende veranlassen. So kostet beispielsweise der Strafraum 33 Euro, der Elfmeterpunkt 500 Euro und der Mittelkreis 5000 Euro. Wer spenden, aber nicht den Online-Weg beschreiten möchte, kann sich unter Telefonnummer 0041 7940 49140 an den zweiten Vorsitzenden Roland Meisel wenden.