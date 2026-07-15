Neuer Kreisliga-Trainer und zwei weitere Transfers

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Die TSF Dornhan aus der Kreisliga A2 Nordschwarzwald verstärken sich mit Tim Ziegler. Der 29-Jährige ist in der Innenverteidigung und auf der Sechs einsetzbar. Seine bisherigen Stationen waren der VfL Fluorn, FV 08 Rottweil, SC Freiburg, TSG Balingen, SV Zimmern und SV Winzeln. Ziegler bringt Spielübersicht, Ruhe am Ball und starkes Passspiel mit. Für Dornhan entschied er sich wegen der sportlichen Ambitionen, der Kameradschaft und des Trainingsgeländes. Gemeinsam will er beim TSF künftig wieder etwas aufbauen und Verantwortung übernehmen helfen.

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SC Abstatt

Der SC Abstatt aus der Kreisliga A1 Franken verstärkt seine Offensive mit Luigi Barone. Der 22-Jährige wechselt vom VfL Brackenheim zum SCA und soll vor allem über die Flügel zusätzliche Impulse geben. Mit seinem Tempo und seinen offensiven Qualitäten erweitert Barone die Möglichkeiten im Angriff. Für Abstatt ist er ein weiterer Baustein im Kader der kommenden Saison. Der Verein freut sich auf die gemeinsame Zeit und wünscht dem Neuzugang eine erfolgreiche sowie verletzungsfreie Spielzeit im gelb-schwarzen Trikot.

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FSV Waldebene Stuttgart Ost II

Der FSV Waldebene Stuttgart Ost II aus der Kreisliga B3 Stuttgart/Böblingen hat Andrea Petragallo als neuen Trainer verpflichtet. Er wechselt von der SpVgg Cannstatt II auf die Waldebene und bringt Erfahrung an der Seitenlinie mit. Petragallo soll die Mannschaft formen, Spieler weiterentwickeln und den Zusammenhalt im Team stärken. Der Verein sieht in ihm eine Bereicherung für die zweite Mannschaft und setzt auf seine Fähigkeit, Struktur und Teamgeist zu verbinden. Für Petragallo beginnt nun eine neue Aufgabe beim FSV Stuttgart Ost.

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