Neuer Kreisliga-Trainer und zwei Bezirksliga-Zugänge

– Foto: Tobias Sellmaier

Der SV Gebersheim präsentiert mit Rouven „Böhmi“ Böhm seinen vierten Neuzugang für die kommende Saison in der Kreisliga A2 Enz/Murr. Der 28-jährige Torhüter wechselt von der SpVgg Renningen II zum SVG und soll mit Präsenz, Reflexen und Erfahrung zusätzliche Sicherheit geben. Als verlässlicher Rückhalt und Teamplayer soll er die Defensive auf und neben dem Platz stärken. Sein starker Fuß ist rechts, seine Vorbilder sind Marc-André ter Stegen und Cacau. Der Verein heißt Böhm willkommen und freut sich auf gemeinsame Erfolge.

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SV Breuningsweiler

Der SV Breuningsweiler verstärkt seine Defensive mit Joseph Ankrah. Der 32-Jährige wechselt vom TSV Schmiden zum Bezirksligisten und ist der zweite Neuzugang des SVB für die kommende Saison. Ankrah bringt viel Erfahrung im defensiven Bereich, klare Kommunikation und starkes Zweikampfverhalten mit. Damit soll er der Mannschaft zusätzliche Stabilität, Ruhe und Struktur verleihen. Der Verein sieht in ihm einen Spieler, der direkt Verantwortung übernehmen kann und der Abwehr mehr Präsenz und Sicherheit geben soll.

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1. FC Rechberghausen

Der 1. FC Rechberghausen geht mit Sascha „Gonzo“ Foschi als neuem Cheftrainer in die kommende Saison. Der 39-Jährige ist aktuell noch als spielender Co-Trainer beim TSV Schlierbach aktiv und kämpft dort in der Aufstiegsrelegation um den Sprung in die Kreisliga A2. Foschi bringt Erfahrung als früherer Landes- und Bezirksligaspieler sowie Torjäger mit und absolviert derzeit die Trainer-B-Lizenz. Beim FCR will er die Mannschaft sportlich weiterentwickeln, den Zusammenhalt stärken und attraktiven, erfolgreichen Fußball spielen lassen. Seine offene Art, Einsatzbereitschaft und Nähe zum Team sollen dabei wichtige Faktoren sein. Der Verein sieht in ihm einen engagierten und ambitionierten Trainer und freut sich auf die Zusammenarbeit mit „Gonzo“.

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SG Bettringen

Die SG Bettringen begrüßt Mico Christmann zurück. Der Offensivspieler, der in Bettringen das Fußballspielen gelernt und seine ersten Schritte gemacht hat, kehrt vom TSV Böbingen zurück. Mit seinen Qualitäten soll er die Offensive des Bezirksligisten verstärken. Christmann freut sich, wieder für seinen Heimatverein aufzulaufen und seine Entwicklung dort fortzusetzen. Die SG heißt ihn herzlich willkommen und blickt nun auf die gemeinsame Zeit mit großer Vorfreude in Schwarz und Weiß voraus.

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