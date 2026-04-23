Neuer Kreisliga-Trainer und Zugang beim Frauen-Oberligisten

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Mit Katriel und Guiseppe Lovaglio kann der TSV Affalterbach auch in der Saison 2026/27 weiter auf ein eingespieltes Brüder-Duo bauen. Während Katriel im Mittelfeld mit Kreativität, Dribbelstärke und überraschenden Ideen Akzente setzt, sorgt Guiseppe im Angriff immer wieder für Torgefahr und steht zuverlässig dort, wo ein Stürmer stehen muss. Beide sind sportlich längst feste Größen im grün-weißen Spiel und haben sich darüber hinaus auch menschlich voll in den Verein eingebracht. Der TSV ist für sie längst mehr als nur eine Station, sondern ein echtes Stück Heimat geworden. Umso erfreulicher ist es für den Verein, dass beide ihren Weg in Affalterbach fortsetzen. Der TSV freut sich auf viele weitere Tore, Vorlagen und besondere gemeinsame Momente.

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SV Würtingen

Mit Volker Joos hat der SV Würtingen seinen neuen Cheftrainer für die Saison 2026/27 vorgestellt und damit frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt. Der erfahrene Fußballfachmann bringt nicht nur große Kompetenz an der Seitenlinie mit, sondern kann auch auf eine bemerkenswerte Karriere als Spieler zurückblicken. Unter anderem absolvierte er 123 Partien in der damaligen Regionalliga, wurde mit dem SSV Reutlingen Deutscher Amateurmeister und WFV-Pokalsieger und sammelte zudem DFB-Pokal-Erfahrung. Prägend waren dabei auch die Stationen unter namhaften Trainern wie Ralf Rangnick und Armin Veh. Als Coach war Volker Joos bereits in Metzingen, Rottenburg, Ergenzingen und zuletzt beim TSV Riederich tätig. Der SV Würtingen freut sich auf die Zusammenarbeit und sieht sich mit ihm für die sportliche Zukunft bestens aufgestellt.

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FSV Waldebene Stuttgart Ost

Der FSV Waldebene Stuttgart Ost hat den nächsten Neuzugang für die kommende Saison präsentiert: Sina Rahm wechselt im Sommer auf die Waldebene. Die 18-jährige Mittelfeldspielerin steht aktuell beim Regionalligisten VfL Herrenberg unter Vertrag und sammelte zuvor in der U17-Oberliga beim SV Eutingen wichtige Erfahrungen. Darüber hinaus gehörte sie den Auswahlkadern des wfv an und nahm an einem DFB-Perspektivlehrgang teil. Cheftrainer Manuel Strobel kennt Sina Rahm bereits aus gemeinsamer Zeit in Eutingen und hebt besonders ihre Zweikampfstärke, Robustheit und Torgefahr hervor. Auch die Spielerin selbst blickt mit großer Vorfreude auf ihr neues Kapitel und betont das Vertrauen, das ihr entgegengebracht wird. Mit Sina Rahm gewinnt der FSV Waldebene Stuttgart Ost eine ehrgeizige und talentierte Mittelfeldspielerin dazu. Willkommen auf der Waldebene und in der blauen Familie.

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