Neuer Kreisliga-Trainer und Youngster wechselt

– Foto: Zafer Hosman

Gerade darin liegt der Reiz dieser Personalie. Hummels Zeit bei den Stuttgarter Kickers steht für Ausbildung, Förderung und die Fähigkeit, Spielern Perspektiven aufzuzeigen. Genau diesen Ansatz verfolgt auch Fellbach: Talente besser machen, mutige Wege gehen und den nächsten Schritt ermöglichen. Dass der Verein ihn intern als Ideallösung beschreibt, fügt sich deshalb stimmig ins Bild.

Der SV Fellbach II hat die Trainerfrage für die kommende Saison geklärt und mit Markus Hummel eine Lösung gefunden, die zum eigenen Weg passt. Der neue Cheftrainer der „Zweiten“ kommt vom TV Kemnat und bringt Erfahrung aus dem Aktivenbereich ebenso mit wie ein klares Gespür für die Entwicklung junger Spieler.

Auch Markus Hummel selbst spricht mit spürbarer Vorfreude über die Aufgabe. Ihn reizt der Kurs des Vereins, und er will gemeinsam mit der Mannschaft etwas aufbauen. Für den SV Fellbach II ist diese Entscheidung somit mehr als die Besetzung eines Trainerpostens – sie ist ein Bekenntnis zu Entwicklung, Nachwuchsarbeit und Zukunft.

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Young Boys Reutlingen II

Die Young Boys Reutlingen II setzen ihren Weg in der Kreisliga A2 Alb konsequent fort und begrüßen mit Kaan Sentürk ein weiteres vielversprechendes Talent im Kader der U23. Der Spieler des Jahrgangs 2007 bringt trotz seines jungen Alters bereits eine fundierte Ausbildung und bemerkenswerte Widerstandskraft mit.

Sentürk verbrachte den Großteil seiner Jugend beim SSV Reutlingen, wo er eine hochwertige fußballerische Prägung erhielt. Eine Verletzung warf ihn in der U17 zurück, später sammelte er in der U19 des VfL Pfullingen wichtige Erfahrungen. Dass ihm der direkte Weg nicht immer offenstand, macht seinen nächsten Schritt nun umso interessanter. Kaan hat sich zurückgekämpft und will im Herrenbereich ankommen. Genau darin erkennen die Young Boys ihre Aufgabe: junge Spieler fördern, entwickeln und auf das nächste Niveau heben. Mit Sentürk gewinnt die U23 einen Akteur, dem man in Reutlingen einiges zutraut.

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