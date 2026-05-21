Neuer Kreisliga-Trainer und weiterer Sommertransfer

– Foto: Joachim Koschler

Der TSV Köngen II stellt in der Kreisliga B2 Neckar/Fils sein neues Trainerduo für die Saison 2026/27 vor. Simone Stuppia übernimmt als Cheftrainer die U23, Francesco Di Martile wird ihn als Co-Trainer unterstützen. Stuppia, Inhaber der C-Lizenz, war zuletzt bei den SF Dettingen in der Kreisliga A tätig und kennt den Amateurfußball auch als langjähriger Spieler. Di Martile kommt nach Stationen beim FV 09 Nürtingen, den SF Dettingen und dem TSV Oberensingen ins Trainerfach. Nach verletzungsbedingtem Karriereende beginnt für ihn in der Fuchsgrube ein neuer Abschnitt.

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SV Croatia Geislingen

SV Croatia Geislingen meldet in der Kreisliga A3 Neckar/Fils einen Transfer mit Gewicht. Nicola Orlando kommt als Spieler und Co-Trainer, nachdem der Verein seit der Winterpause um ihn geworben hatte. Der 34-Jährige war zuletzt Spielertrainer beim SV Weidenstetten und bringt Erfahrung aus Landes- und Verbandsliga mit. Künftig unterstützt er Cheftrainer Toni De Lucia und soll zugleich auf dem Platz führen. Sportdirektor Danijel Selo hebt Orlandos Spielintelligenz und defensiv-taktische Fähigkeiten hervor. Der bisherige Co-Trainer Dani konzentriert sich künftig auf seine Rolle als Sportdirektor.

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Spvgg Binsdorf

Bei der Spvgg Binsdorf verändert sich zur Saison 2026/27 das Trainerteam. Co-Trainer Eddi Wagner beendet seine Tätigkeit auf eigenen Wunsch aus beruflichen, familiären und privaten Gründen. Der Verein würdigt seinen großen Einsatz und seinen Anteil am Aufstieg in die Kreisliga A1 Schwarzwald/Zollern. Wagner war in den vergangenen Jahren eine wichtige Säule. Sein Nachfolger kommt aus den eigenen Reihen: Dennis Schuler, lange Stamm- und Führungsspieler, unterstützt künftig Cheftrainer Zehnder als Co-Trainer. Binsdorf setzt damit auf Kontinuität, Vertrauen und interne Entwicklung.

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