Neuer Kreisliga-Trainer und Landesliga schnappt sich Stürmer

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

FC Spraitbach (Bezirksliga Ostwürttemberg)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Neuzugang für die kommende Saison! Herzlich Willkommen in der FCS-Familie Cava - Der 35-jährige Torhüter Dominic Cavatoni bildet das neue Torwartduo mit Tim Weller. Zuletzt lief er für den SV Kaisersbach auf.

+++

+++

SV Oberzell (Landesliga Württemberg, Staffel 4)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Alexander Honold wechselt von der SG Baienfurt zum SVO! Der 24-jährige ist im Angriff flexibel einsetzbar und wird unsere Offensive mit seinen Qualitäten bereichern! Vorallem auf dem Flügel fühlt sich Alex wohl. Herzlich Willkommen beim SVO Alex!

+++

+++

SV Hussenhofen (Kreisliga A1 Ostwürttemberg)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Zwei neue Gesichter für den SV Hussenhofen. Ilker und Melih Çetinkaya stoßen zum Team. Wir freuen uns, zwei Neuzugänge beim SV Hussenhofen ab Sommer begrüßen zu dürfen. Die Cousins Ilker und Melih Çetinkaya verstärken ab sofort unseren Kader. Ilker Çetinkaya (18) ist Torwart und rückt direkt aus unserer eigenen SGM A-Jugend in den Aktivenbereich auf. Mit seinem Talent und seiner starken Entwicklung in der Jugend ist er ein echtes Eigengewächs des SVH und wir sind gespannt auf seine nächsten Schritte bei den Aktiven. Sein Cousin Melih Çetinkaya (22) kehrt nach einigen Jahren zurück zu seinen Wurzeln. Der Defensivspezialist spielte bereits in der Jugend für den SV Hussenhofen und bringt nun neue Impulse und Stabilität in unsere Abwehrreihe. Willkommen zurück, Melih und herzlich willkommen bei den Aktiven, Ilker! Wir freuen uns, dass ihr Teil unserer Mannschaft seid.

+++

+++