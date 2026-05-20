Neuer Kreisliga-Trainer, nächster Abschied, Bezirksliga-Verlängerung

– Foto: Lisa Schlumberger

Beim SV Oberelchingen beginnt zur kommenden Saison ein neues Kapitel. Philipp Stefanic übernimmt nach seiner Trainerstation in Wullenstetten den Kreisligisten und soll frische Impulse setzen. Der SVO setzt auf harte Arbeit, gemeinsame Entwicklung und neue Energie an der Seitenlinie. Stefanic wird Teil der Oberelchinger Fußballfamilie.

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VfL Herrenberg

Der VfL Herrenberg verabschiedet in der Frauen-Regionalliga Süd mit Tiffany Schiewe eine Spielerin, die den Verein über viele Jahre geprägt hat. Nach ihrem eigentlichen Karriereende 2024/25 kehrte sie zur Winterpause noch einmal zurück, um der Mannschaft im Kampf um den Klassenerhalt zu helfen. Mit Erfahrung, Einsatz und Torriecher war Schiewe mehr als eine Verstärkung. Über 150 Spiele und mehr als 80 Tore stehen für eine beeindruckende Laufbahn. Beim VfL bleibt sie Teil des Wolfsrudels – die Tür bleibt offen.

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Sportfreunde Lorch

Die Sportfreunde Lorch vermelden in der Bezirksliga Ostwürttemberg weitere Klarheit im Kader. Jonas Nietzer, Niklas Hinderer und Marcel Stavrianos bleiben dem Verein erhalten und sorgen für Kontinuität. Gleichzeitig verlassen mit Marius Schwarz und Yannick Semet zwei Leistungsträger die Sportfreunde. Auch Fabio Iacovitti geht, überraschend und entgegen seiner Zusage aus dem Winter. Lorch verliert damit wichtige Kräfte, hält aber zugleich ein Fundament für die kommende Saison.

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