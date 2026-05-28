Neuer Kreisliga-Trainer, Bezirksliga-Transfers und Landesliga-Zugang

– Foto: Peter Harich

Der KV Plieningen hat die Nachfolge auf der Trainerposition frühzeitig geregelt: Nicola Maiello übernimmt künftig die erste Mannschaft in der Kreisliga A2 Stuttgart/Böblingen. Nach der einvernehmlichen Trennung von Nikolai Pozorski rückt der bisherige Trainer der zweiten Mannschaft auf. Maiello war erst im Winter vom TSV Steinenbronn gekommen und überzeugte schnell mit klarer Ansprache, Führungsstärke und spielerischer Entwicklung. Künftig soll er Jugend, Zweite und Erste enger verzahnen und den eingeschlagenen Weg des Vereins weiterführen.

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FV Vorwärts Faurndau

Der FV Vorwärts Faurndau kann zwei Neuzugänge für die kommende Bezirksliga-Saison vermelden. Mit Ijob Ahron kommt ein robuster Defensivspieler vom SSV Göppingen ins Dittlau. Der 27-Jährige überzeugte bereits in vergangenen Duellen mit kompromisslosem Zweikampfverhalten und Kopfballstärke. Zudem kehrt Loris Schirinzi zum FVF zurück. Der technisch starke Offensivspieler kommt vom TV Birenbach und möchte in Faurndau noch einmal angreifen. Beide sollen dem Team neue Qualität geben.

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SKV Rutesheim

Die SKV Rutesheim setzt als Tabellenführer der Landesliga weiter auf den eigenen Nachwuchs. Mit Luca Pellino rückt ein talentierter Torspieler aus der U19 fest in den Kader der ersten Mannschaft auf. Sportleiter Pascal Haug sieht in ihm ein spannendes Gesamtpaket mit starken physischen Voraussetzungen, präsenter Körpersprache und guter Ausbildung am Ball. Pellino freut sich nach drei Jahren SKV-Jugend auf sein erstes Herrenjahr, das Vertrauen des Trainerteams und neue Herausforderungen.

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