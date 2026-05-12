Neuer Kreisliga-Offensivspieler, Änderungen im Trainerteam

– Foto: Kurt Botsch

Der Fußballbezirk Schwarzwald/Zollern freut sich auf den Kessler Bezirkspokalfinaltag der Jugend am 14.05. in Albstadt. Dieser Tag bildet den sportlichen Höhepunkt im Jugendpokalsaisonverlauf und bietet allen Beteiligten spannende Finalspiele, Emotionen und hochklassigen Jugendfußball.

Im Mittelpunkt stehen unsere Nachwuchsmannschaften, die sich über eine lange Pokalrunde hinweg bis ins Finale durchgesetzt haben. Nun geht es um den Titel – und um ein unvergessliches Erlebnis für Spieler, Trainer und Zuschauer.

Die Finalspiele im Überblick

10:30 Uhr – C-Junioren:

SGM Deisslingen vs. SGM Schramberg/Sulgen

Den Auftakt machen die C-Junioren. Beide Teams haben sich mit starken Leistungen und großem Einsatz bis ins Finale gespielt und wollen sich nun den Pokalsieg sichern.

13:00 Uhr – B-Junioren:

SGM Seitingen-Oberflacht/Wurmlingen vs. SV Spaichingen

Im zweiten Finale des Tages treffen zwei spielstarke Mannschaften aufeinander, die bereits im Verlauf des Wettbewerbs ihre Qualität eindrucksvoll unter Beweis gestellt haben.

15:30 Uhr – A-Junioren:

SGM Grosselfingen vs. SpVgg Trossingen

Den Abschluss bildet das A-Junioren-Finale. Hier stehen sich zwei ambitionierte Teams gegenüber, die den Finaltag sportlich auf höchstem Niveau beenden werden.

Ein solcher Finaltag ist nur durch das Zusammenspiel vieler Beteiligter möglich. Der Fußballbezirk Schwarzwald/Zollern bedankt sich herzlich beim ausrichtenden Verein dem FC 07 Albstadt, allen Helferinnen und Helfern sowie den zahlreichen ehrenamtlich Engagierten, die für einen reibungslosen Ablauf sorgen.

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TV Aldingen

Beim TV Aldingen geht die Geschichte der dritten Mannschaft weiter – und bleibt in der Familie. Zur Saison 2026/27 meldet der Verein erneut ein Team, allerdings mit einem Wechsel an der Seitenlinie. Tobias Büttner übergibt nach erfolgreicher Aufbauarbeit an seinen Sohn Yannick Büttner. Der 49-Jährige hat das Projekt angeschoben, eine funktionierende Gemeinschaft geformt und die Spieler Schritt für Schritt weiterentwickelt. Nun übernimmt der 21-jährige Yannick Verantwortung. Für den TVA ist dieser Wechsel mehr als eine Personalie: Er steht für Kontinuität, Vereinsbindung und den Anspruch, auch in der dritten Mannschaft die eigene Identität zu bewahren.

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SG Reutlingen II

Bei der SG Reutlingen II gibt es ab sofort Unterstützung neben dem Platz. Tobias Kreuziger wird die Mannschaft in der Kreisliga B3 Alb künftig an Spieltagen als Betreuer begleiten. Damit sind die Kreuziger-Brüder wieder vereint: Maximilian Kreuziger steht als Cheftrainer in der Verantwortung, sein jüngerer Bruder Tobias hilft im Umfeld der Mannschaft. Ein Einstieg als Co-Trainer ist aus beruflichen und familiären Gründen nicht möglich. Für die SG bedeutet seine Zusage dennoch zusätzliche Nähe, Vertrauen und Verlässlichkeit im Teamgefüge.

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FC Matzenbach

Der FC Matzenbach verstärkt sich in der Kreisliga A4 Rems/Murr/Hall mit Emmanuel Forson. Der Offensivspieler kommt vom TV Rot am See und bringt vor allem Tempo, Eins-gegen-eins-Stärke und Torgefahr mit. Forson gilt als dynamischer Spieler, der mit Mut und direktem Zug zum Tor Akzente setzen kann. Bemerkenswert ist, dass er sich unabhängig von der künftigen Ligazugehörigkeit bewusst für Matzenbach entschieden hat. Der Verein gewinnt damit nicht nur offensives Potenzial, sondern auch ein klares Bekenntnis zum gemeinsamen Weg.

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