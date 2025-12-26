Neuer Kreisliga-Coach und spannende Transfers in der Region

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Dieser Transfer wurde auf FuPa eingetragen:

Als Zehnter der Tabelle überwintert die Spvgg Möhringen in der Kreisliga A2 Stuttgart/Böblingen. Zur Winterpause freut sich der Kreisligist nun über einen Rückkehrer. Sandro Deffner kehrt nach zwei Spielzeiten beim TSV Rohr nach Möhringen zurück. Der 36-jährige Mittelfeldspieler trug bereits von 2014 bis 2024 das Trikot der Spvgg und verstärkt nun seinen ehemaligen Verein.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TV Zazenhausen

Dieser Transfer wurde auf FuPa eingetragen:

In der Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen steht der TV Zazenhausen aktuell auf dem zwölften Rang. Für die zweite Saisonhälfte verstärkt der 23-jährige Verteidiger Jonathan Jaus den TVZ. Der Defensivmann spielte zuletzt für die erste und zweite Mannschaft der TSVgg Stuttgart Münster und sammelte dabei viel Erfahrung in der Bezirksliga.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SGM Langenbrettach

Dieser Transfer wurde auf FuPa eingetragen:

Über einen neuen Trainer freut sich die SGM Langenbrettach, die zur Winterpause auf dem elften Platz der Kreisliga A2 Franken steht. Heiko Baier übernimmt das Sagen an der Seitenlinie und kehrt damit nach Langenbrettach zurück. Der neuen Coach soll vor allem beim Klassenerhalt helfen, der noch nicht in sicheren Händen ist.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++