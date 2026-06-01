Neuer Kreisliga-Coach, Landesliga-Zugang und Trainer-Abschied

– Foto: Carsten Trebuth

Der TSV Weissach verstärkt sich zur kommenden Saison auf der Torhüterposition: Davide Drlje wechselt zum Kreisligisten. Der 21-Jährige stand zuletzt beim SV Magstadt zwischen den Pfosten und spielt aktuell für die U23 der SKV Rutesheim. Weissach beobachtete seine Entwicklung bereits länger und sieht in ihm einen ehrgeizigen Keeper, der sportlich wie menschlich passt. Drlje überzeugten die offenen Gespräche mit Trainer Suljo und das Konzept des Vereins. Nun freut er sich auf Mannschaft und Saison.

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TSV Rudersberg

Beim TSV Rudersberg endet mit der Saison auch die Zeit von Torsten Kugler und Shahid Khawaja als Trainer der ersten Mannschaft. Beide waren zunächst als Co-Trainer gestartet und übernahmen nach der Trennung von Hakan Keskin kurzfristig Verantwortung bis zum Saisonende. Trotz des verpassten Klassenerhalts prägten sie die Mannschaft mit großem Einsatz, Leidenschaft und Verlässlichkeit. Shahid Khawaja bleibt dem Verein erhalten und übernimmt künftig die zweite Mannschaft. Torsten „Toast“ Kugler legt dagegen eine Pause ein.

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1. FC Eislingen

Der 1. FC Eislingen verstärkt sich zur Saison 2026/2027 mit Florijan Ahmeti. Der zentrale Mittelfeldspieler wechselt vom Landesliga-Konkurrenten SC Geislingen zum FCE und kehrt damit zu seinem Heimatverein zurück. Trainer Tim Schöller sieht in ihm einen erfahrenen Spieler, der der jungen Mannschaft mit Körperlichkeit, Technik und Kreativität neue Möglichkeiten im Angriff eröffnen soll. Ahmeti selbst freut sich auf die Rückkehr und darauf, wieder im Eislinger Trikot auf dem Platz zu stehen.

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TSV Straßberg II

Der TSV Straßberg II stellt die Weichen für die kommende Saison: Fathi Akil übernimmt das Traineramt der jungen zweiten Mannschaft. Mit seiner Erfahrung, seiner Nähe zu Nachwuchsspielern und seiner klaren Philosophie passt er ideal zum geplanten Umbruch. Team 2 soll künftig als Bindeglied zwischen A-Jugend und erster Mannschaft dienen. Akil bringt Erfahrung aus Jugend- und Aktivenbereich mit, war zuletzt bei der TSG Balingen tätig und begleitete bereits zweimal Aufstiege in die Kreisliga A.

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