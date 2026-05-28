Neuer Kreativgeist: Regionalliga-Spieler wechselt zur TSG Backnang

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Die TSG Backnang stellt die Weichen für die Zukunft. Zur neuen Saison 2026/2027 verstärkt sich der Oberligist mit dem variablen Mittelfeldspieler Luca Battista. Der 21-Jährige bringt wertvolle Erfahrungen aus der Regionalliga mit und soll die entstandenen Lücken im kreativen Zentrum schließen.

Der Kader der TSG Backnang erhält zur kommenden Spielzeit ein neues, vielversprechendes Gesicht für die eigene Kreativabteilung. Mit dem 21-jährigen Luca Battista kehrt ein Akteur in seine Heimatregion zurück. Der in Besigheim wohnende Spieler genoss eine erstklassige Ausbildung in der Jugend des VfB Stuttgart und bringt zudem die Erfahrung aus bereits 17 Regionalliga-Spielen mit, die ihn bei seinen bisherigen Stationen bei der TSG Balingen und dem SGV Freiberg auf hohem Niveau geprägt haben. Nun startet er neu durch und unterschreibt bei der TSG Backnang einen langfristigen Vertrag bis zum Jahr 2028.

Die sportliche Leitung reagiert auf schmerzhafte Abgänge

Die Verpflichtung ist ein wichtiger Schritt für den Verein, da im Mittelfeld personelle Veränderungen verkraftet werden mussten. In der Pressemitteilung des Vereins erklärt der Sportliche Leiter Marc Erdmann: „Nach den Abgängen von Seba Gleißner und Ali Ferati war klar, dass wir auf der 8er-/10er-Position reagieren werden. Mit Luca ist es uns trotz namhafter Konkurrenz gelungen, einen absoluten Qualitätsspieler von unserem Weg zu überzeugen. Er wurde beim VfB Stuttgart über viele Jahre top ausgebildet und konnte sich zudem bereits in der Regionalliga beweisen.“

Heimatnähe und große Motivation als Antrieb

Für den Neuzugang selbst ist der Wechsel mit viel Vorfreude und einer tiefen Verbundenheit zur Region verknüpft. In der Pressemitteilung des Vereins sagt Luca Battista: „Ich freue mich auf die neue Herausforderung bei der TSG Backnang. Nach meiner Zeit in Balingen war es mir wichtig, in die Region zurückzukehren. Die Heimatnähe hat bei meiner Entscheidung eine wichtige Rolle gespielt. Der Trainer und die sportliche Leitung haben mich in den Gesprächen total überzeugt. Ich bin hochmotiviert und kann es kaum erwarten, bald auf dem Platz zu stehen und meinen Teil zum Erfolg des Vereins beizutragen.“