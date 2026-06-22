Neuer KFC-Torhüter kommt von Fortuna Düsseldorf

Das ist Dominic Grehl. – Foto: Dominik Claus

Der KFC Uerdingen hat seinen nächsten Zugang präsentiert und erneut wird der Traditionsverein bei Fortuna Düsseldorf fündig: Diesmal kommt mit Dominic Grehl ein Torhüter aus der U23, der sicherlich der bisherigen Nummer eins Jonas Holzum einen Konkurrenzkampf liefern soll.

Nach dem Abstieg der Fortuna aus der 2. Bundesliga in die 3. Liga hat der KFC Uerdingen das amputierten Team der Düsseldorfer übernommen, jetzt folgt ein neuer Keeper für die Oberliga-Mannschaft. Sozusagen, wechselt Grehl innerhalb der Liga, denn bekanntlich ist die U23 der Fortuna zwangsabgestiegen und spielt demnächst gegen den ehemaligen Bundesligisten.

Nächste Schritte beim KFC Uerdingen

Der 21-Jährige durchlief die Jugendabteilung des MSV Duisburg und spielte dort unter anderem in der Regionalliga, Niederrheinliga und Bundesliga. 2024 folgte der Wechsel in die U23 der Fortuna, gespielt hat er aber nur zweimal in der Regionalliga. „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim KFC Uerdingen. Die Gespräche haben mich von Anfang an überzeugt, sodass die Entscheidung mir sehr leicht gefallen ist. Die Gegebenheiten, das Umfeld und die Möglichkeiten zur Weiterentwicklung sind optimal. Nach meiner Verletzungsphase möchte ich jetzt wieder voll angreifen, hart arbeiten und hundert Prozent für den Erfolg der Mannschaft geben“, erklärt Grehl bei seiner Vorstellung. „Ich kann es kaum abwarten, dass die Saison wieder beginnt und freue mich auf die kommende Zeit beim KFC sowie auf die Stimmung und die Unterstützung in der Grotenburg.“