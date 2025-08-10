Neuer KFC-Podcast: Interview mit Julian Stöhr, Recap zum Pokalspiel

Es herrscht wieder Aufbruchsstimmung beim KFC Uerdingen – doch diesmal wirkt alles etwas anders. Ob das Projekt der Freunde und Förderer letztlich von Erfolg gekrönt ist, wird die Zukunft zeigen. In jedem Fall steht Cheftrainer Julian Stöhr wie kaum ein anderer für den Neuanfang in der Grotenburg.

Inhalt der Episode

Im Gespräch verrät wie der 34-Jährige, was ihn dazu bewegte, sich frühzeitig zum KFC zu bekennen. Doch natürlich geht es auch um das direkte sportliche Geschehen: Stöhr schwärmt von einem qualitativ breit besetzten Kader, der ihm vor dem ersten Pflichtspiel gegen den SSV Bergisch Born die Qual der Wahl gelassen hat.

Dass dieser noch überdurchschnittlich jung ist, kann für Stöhr Vor- und Nachteil sein. Dabei könnte die große Aufmerksamkeit sowohl hemmend auf die noch unerfahrenen Spieler wirken, auf der anderen Seite könnte dies gerade bei noch unverbrauchten Akteuren ein paar Prozentpunkte herauskitzeln.

Dann unternehmen wir einen kleinen Zeitsprung. FuPa-Niederrhein-Leiter André Nückel und Redakteur Markus Becker unterhalten sich direkt nach dem Pokalspiel über ihre Eindrücke und worauf es vielleicht schon im Ligaduell gegen die Sportfreunde Baumberg ankommt.

So ging das erste Pflichtspiel aus

KFC Uerdingen – SSV Bergisch Born 1:0

KFC Uerdingen: Rafael Hester, Ole Päffgen, Jan Bachmann, Kingsley Marcinek, Seongsun You, Alexander Lipinski, Yasin-Cemal Kaya, Maximilian Dimitrijevski (89. Dominik Burghard), Mohamed Yassin Benslaiman Benktib, Nedzhib Hadzha, Noel-Etienne Reck - Trainer: Julian Stöhr

SSV Bergisch Born: Gian-Luca Musset, Alexander Kelm, Maikel Klein, Marvin Brüggehoff (39. Muhammet-Fathi Ödemis), Dustin Köhler, Ruben Schmitz-Heinen, Furkan Kücüktireli, Ahmed Öztürk (39. Dustin Köhler), Marvin Pak, Germano Bonanno - Trainer: Tim Janowski

Schiedsrichter: Tom Nesselhauf - Zuschauer: 1043

Tore: 1:0 Yasin-Cemal Kaya (82.)