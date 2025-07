Neuer KFC-Geschäftsführer startet im August

Die „Freunde und Förderer des KFC Uerdingen“ haben in den vergangenen Tagen und Wochen immer mal wieder neue Spieler oder Mitarbeiter vorgestellt. Für die Präsentation der Spieler läuft online ein Countdown, am Samstagabend soll die nächste Personalie verkündet werden. Ohne einen Countdown ging dagegen kürzlich die Präsentation des neuen hauptamtlichen Geschäftsführers über die Bühne.

Sebastian Schmidt stößt offiziell am 1. August zum Verein. Der 39-Jährige kommt vom Harvestehuder Tennis- und Hockey-Club aus Hamburg, wo er zuletzt als Geschäftsführer agierte, wie die FuF mitteilen. Davor war er Head of Sales & Events bei der Versicherung Arag in Düsseldorf.

Schmidt kennt sich auch mit Bällen aus, war er doch als Geschäftsführer und Sportdirektor für die Basketball-Bundesligisten Giessen 46ers, die Löwen Braunschweig und die Dragons Rhöndorf tätig. Ein Abstecher in die 1. Volleyball-Bundesliga und Champions League fand mit seiner Geschäftsführertätigkeit für den VfB Friedrichshafen statt. Insgesamt verfügt Sebastian Schmidt über 13 Jahre Erfahrung als Geschäftsführer von professionellen Sportorganisationen.