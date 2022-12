Neuer KFC-Coach, alte Bocholt-Spielstätte und ein suchender Spieler Das sind die Schlagzeilen der Woche bei FuPa Niederrhein und FuPa Mittelrhein.

Auch in der 49. Kalenderwoche gab es am Niederrhein und Mittelrhein wieder eine ganze Menge Themen, die den Amateurfußball bewegten. Wir haben die Highlights hier für Euch zusammengestellt.

Sperren gegen den OSC Rheinhausen

Nachdem sich zwei Spieler des OSC Rheinhausen in der Kreisliga A in die Haare bekommen hatten und sich auch der Trainer in die handgreifliche Auseinandersetzung eimischte, hat das Kreissportgericht nurn Sperren ausgesprochen. Schon zuvor hatte sich der Verein von beiden Spielern getrennt, der Trainer war selbst zurückgetreten.

-------------------------------------------------------------------------------------

Der KFC Uerdingen hat einen neuen Trainer

Oberligist KFC Uerdingen hat sich entschieden, mit welchem Trainer es in den Rest der Saison gehen soll. Björn Joppe war als junger Fußballer schon einmal bei den Uerdingern, kehrt somit also an eine ehemalige Wirkungsstätte zurück.

-------------------------------------------------------------------------------------

Der 1. FC Bocholt kann gegen Fortuna Köln am Hünting spielen

Eine Weile sah es so aus, als könne der 1. FC Bocholt auf absehbare Zeit seine Heimspielstätte nicht nutzen. Nun gibt es für die Neuansetzung des Spiels, um dessen Absage am 8. Spieltag es viele Diskussionen gegeben hatte, aber doch eine Heimspiel-Option, die realsiert wird.

-------------------------------------------------------------------------------------

Fabian Wiegers bleibt Coach bei Fortuna Dilkrath

Der Trainer des Bezirksliga-Spitzenreiters bleibt seinem Klub auch über den Sommer hinaus erhalten. Auch der Sportliche leiter Mike Küppenbender bleibt weiterhin an Bord. Somit kann die volle Konzentration nun dem Kampf um den Landesliga-Aufstieg gelten.

-------------------------------------------------------------------------------------

SV Straelen holt zwei Japaner

Gleich zwei Japaner hat der SV Straelen verpflichtet, um vielleicht noch einmal die Chancen darauf zu erhöhen, mit Trainer Bekim Kastrati doch noch die Kurve in der Regionalliga West zu bekommen.