Neuer Keeper für Lok Stendal: "Einer der besten Torhüter der Region"

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Mit Angreifer Maximilian Rieger vom Osterburger FC hat sich der 1. FC Lok Stendal bereits einen begehrten Torjäger aus der Region geschnappt . Auch der zweite Neuzugang des Oberligisten hat sich in der Altmark über viele Jahre einen Namen gemacht.

Vom Noch-Landesligisten SSV 80 Gardelegen, der in der Relegation um den Aufstieg ins Oberhaus von Sachsen-Anhalt spielt, wechselt Torhüter Emilio Schöne zu den Eisenbahnern. Der 23-Jährige, der im Nachwuchs des 1. FC Magdeburg ausgebildet wurde, stand für die Westaltmärker bereits mehr als 70 Mal in der Verbandsliga zwischen den Pfosten. Nun folgt für ihn der nächste Schritt in die Oberliga. Zum Spielerprofil:

"Es wartet eine spannende Herausforderung auf mich. Mein Ziel ist es, mich selbst weiterzuentwickeln und mit der Mannschaft möglichst viele Erfolge zu feiern", sagt Schöne über seinen Wechsel. Beim 1. FC Lok sei der Torhüter "mit seiner ruhigen Ausstrahlung sowie seinen spielerischen Fähigkeiten" ein Wunschtransfer gewesen, erklärt Artem Sikulski. Schöne sei "einer der besten Torhüter der Region", ergänzt der Sportliche Leiter des Oberligisten.

Sikulski: "Konkurrenz auf der Torwartposition schaffen"

Die Ergänzung zwischen den Pfosten - diesen Platz hatte in den vergangenen Jahren stets Routinier Philip Poser als klare Nummer eins inne - nehmen die Stendaler bewusst vor. "Um unsere Ziele zu erreichen, wollen wir unbedingt Konkurrenz auf der Torwartposition schaffen", erklärt Sikulski. Man werde als Verein "alles dafür tun, dass unsere Torhüter einen qualitativ hochwertigen Trainingsprozess sowie eine gesunde Konkurrenzsituation haben", führt der 35-Jährige aus.