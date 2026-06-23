Neuer Keeper für Kästorf: Lasse Flegel im Anflug

– Foto: Rocco Bartsch

Der SSV Kästorf hat einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Mit Lasse Flegel wechselt ein Torhüter vom SV Arminia Vechelde ins Diakonie Stadion und verstärkt künftig das Team sowie das Torwartteam um Chris und Tobi.

Der Schlussmann blickt seiner neuen Aufgabe mit Vorfreude entgegen. „Der SSV Kästorf ist für mich ein Verein, bei dem attraktiver und erfolgreicher Fußball gespielt wird“, erklärt Flegel. Zudem seien die Gespräche mit den Verantwortlichen von Beginn an positiv verlaufen. „Ich habe mich direkt wohlgefühlt. Deshalb war für mich schnell klar, dass Kästorf der richtige Schritt ist.“

Beim SSV möchte sich der Torhüter sowohl sportlich als auch persönlich weiterentwickeln. „Ich möchte mich hier sowohl sportlich als auch persönlich weiterentwickeln und glaube, dass ich dafür genau am richtigen Ort bin“, sagt Flegel. Gleichzeitig freut er sich darauf, seine neuen Mitspieler, die Menschen im Verein und die Fans kennenzulernen.