Neuer Keeper für Dostluk Osterode

– Foto: Rocco Bartsch

Dostluk Osterode steht aktuell auf dem letzten Platz der Bezirksliga und hat mit nur zwei Punkten erheblichen Abstand aufs rettende Ufer. Ab sofort kommt ein neuer Keeper zum Tabellenletzten.

Mit Jan-Niklas Blum kommt der Ersatztorwart des Landesliga-Fünften Bovender SV. Der Keeper stand in drei Saison 24 Mal in der Landesliga auf dem Feld, stand in der laufenden Saison allerdings nur beim 1:1-Remis gegen den VfB Fallersleben zwischen den Pfosten. Nun also der Schritt eine Liga tiefer, um beim Kampf um den Klassenerhalt zu helfen. Ob der Bovender SV auf der Position im Tor noch auf dem Transfermarkt zuschlägt, wird sich in den kommenden Tagen entscheiden. Das teilte der Landesligist via Instagram mit.